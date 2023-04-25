2022 年全国海关采取知识产权保护措施 6.46 万次，扣留涉嫌侵犯商标权货物 7632.31 万件

IT之家 4 月 25 日消息，中国海关公布 2022 年知识产权保护状况，共采取知识产权保护措施 6.46 万次，实际扣留进出口侵权嫌疑货物 6.09 万批、7793.85 万件。全年受理知识产权海关保护备案申请 23412 件，审核通过备案申请 21356 件，其中，国内权利人备案数量为 15091 件。

海关查扣侵权货物的知识产权类型包括商标权、专利权、著作权、奥林匹克标志专有权等，其中扣留涉嫌侵犯商标权的货物高达 7632.31 万件，占全部扣留数量的 97.93%；扣留涉嫌侵犯奥林匹克标志专有权的儿童玩具、纪念品、钥匙链、运动鞋等货物 182 批、10684 件。

扣留侵权嫌疑货物数量排名前十位的海关分别为：深圳、宁波、杭州、上海、厦门、广州、武汉、成都、黄埔和天津海关。成都海关扣留侵权嫌疑货物 254.76 万件，首次跻身全国前十。

海关在跨境电商渠道扣留侵权嫌疑货物 2.1 万批、402.3 万件，扣留批次和数量在非货运渠道执法的占比分别同比提升 35.73% 和 50.39%。

海关查获的侵权嫌疑货物以电子电器、文具办公、儿童玩具、烟草制品等为主，其中，电感、电容、集成电路等电子电器 1594.62 万件；铅笔、圆珠笔等文具办公 1334.72 万件；游戏卡牌等儿童玩具 1243.39 万件；香烟、卷烟纸等烟草制品 1189.75 万件。