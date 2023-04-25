欧盟《数字服务法案》生效：8 月起苹果 App Store、谷歌搜索 / Play 商店、微软必应等服务受监管

北京时间 4 月 25 日晚间消息，据报道，欧盟内部市场专员蒂埃里・布雷顿（Thierry Breton）今日表示，从今年 8 月起，亚马逊的第三方市场 Marketplace、苹果的 App Store 应用商店，以及其他互联网服务将受到欧盟《数字服务法案》的约束。

其他服务分别为在线预订网站 Booking.com、Facebook、谷歌地图、Google Play 应用商店、Google 搜索、Google 购物、Instagram、领英（LinkedIn）、Pinterest、Snapchat、TikTok、Twitter、维基百科、YouTube、微软必应搜索和 Zalando。

根据欧盟《数字服务法案》的规定，这些月活跃用户超过 4500 万的公司（服务），都被要求进行风险管理，进行外部和独立的审计，与当局和研究人员共享数据。

Twitter 已经表示，其在欧盟的平均月度用户为 1.009 亿。Alphabet 数据显示，谷歌地图每月平均拥有 2.786 亿登录用户，Google Play 应用商店拥有 2.746 亿登录用户，谷歌搜索拥有 3.32 亿登录用户，谷歌购物拥有 7490 万登录用户，而 YouTube 每月平均拥有 4.017 亿登录用户。

Meta 表示，2022 年下半年，其 Facebook 应用在欧盟的平均月活跃用户为 2.55 亿，而 Instagram 应用的平均月活跃用户约为 2.50 亿。

布雷顿今日表示：“我们认为，这些在线平台和搜索引擎与欧洲网民的日常生活息息相关，并承担着让互联网更安全的特殊责任。”

布雷顿还称，还有另外 4 家至 5 家公司可能也应受到《数字服务法案》的监管，目前仍在评估中，预计将在未来几周内出决定。

总体而言，欧盟《数字服务法案》将迫使科技巨头采取更多措施来处理非法内容，否则将面临最高相当于其全球营业额 6% 的罚款。