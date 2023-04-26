超导研究新时代：科学家发现“刚刚好”的材料

IT之家 4 月 26 日消息，超导材料是一种能够在低温下无损耗地传导电流的物质，其有着广阔的应用前景，比如制造超强磁场或者输送大电流。然而，目前已知的超导材料都需要在极低的温度下才能发挥作用，这给实际应用带来了很大的困难。因此，科学家们一直在寻找能够在更高温度下保持超导性的材料。

近年来，一种新型的超导材料引起了科学界的关注，是基于镍的化合物，被称为镍酸盐。IT之家查询公开资料获悉，这种材料与上世纪 80 年代发现的基于铜的化合物，即铜酸盐，有着许多相似之处。但是，经过计算机模拟和实验研究，奥地利维也纳理工大学和日本几所大学的科学家们发现，还有一种更好的超导材料，是基于钯的化合物，被称为钯酸盐（Palladates）。

钯是一种贵金属，在元素周期表中位于镍的下方。科学家们发现，钯酸盐中电子之间的相互作用强度恰到好处，既不太强也不太弱，正好处于一个“黄金区域”，使其能够达到更高的超导转变温度。这意味着钯酸盐可能比铜酸盐和镍酸盐更适合作为超导材料。

这一重要发现已经发表在《物理评论快报》杂志上。维也纳理工大学的固体物理教授卡斯滕・赫尔德表示：“我们希望我们的计算结果能够促进实验研究。如果我们能够有一个全新的、额外的材料类别 —— 钯酸盐 —— 来更好地理解超导性，并且创造出更好的超导材料，这将会推动整个研究领域向前。”