中国电信天翼云将发布预训练大模型，目前已进入内部测试阶段

IT之家 4 月 26 日消息，由国资委、福建省人民政 府、中国电信、中国电科、中国电子等单位联合主办的第六届数字中国建设峰会・云生态大会今日正式在福州开幕，主题为“国云筑基 智算引擎”。

本届大会将采用“1+1+7”模式，通过 1 个云生态大会高峰论坛、1 个云生态成果展和 7 个央企论坛、合作论坛、技术论坛等专业和行业论坛，从央企、技术、合作三大层面探讨云生态体系建设新发展。

天翼云科技有限公司总经理胡志强会上表示，天翼云正在自主研发预训练大模型，目前已经进入内部测试阶段，将在近期适当的时候发布。此外，中国电信还表示将发布天翼云“出海”计划。

今年 4 月 20 日晚，中国电信公布了最新的 2023 年首季度业绩。财报显示，中国电信 Q1 营收 1297.53 亿元，同比增长 9.4%，其中服务收入为 1184.78 亿元，同比增长 7.7%。归属于上市公司股东的净利润为 79.84 亿元，同比增长 10.5%；扣非净利润为 86.90 亿元，同比增长 8.8%。

其中，中国电信真正的营收增幅则来自产业数字化方面的高速增长。当前，由于数字经济受到扶持，加之运营商大力布局云业务，运营商在产业数字化市场的份额不断扩张。

尤其在云业务上，天翼云是三大运营商中在产品、渠道和既有市场份额上最有优势的一个。2022 年，天翼云收入达到人民币 579 亿元，同比增长 107.5%。中国电信董事长柯瑞文在业绩说明会上则表示，2023 年天翼云目标收入达千亿。

从一季度财报来看，中国电信产业数字化业务收入达到 349.71 亿元，同比增长 18.9%，同样远超主营业务的增速。

截至IT之家发稿，中国电信 A 股报价 6.49 元每股，市值 5696.65 亿元。