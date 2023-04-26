小马智行在广州开启车内无安全员自动驾驶出行服务：支持远程协助

IT之家 4 月 26 日消息，Pony.ai 小马智行宣布，小马智行于 4 月 21 日获得广州市首个也是唯一一个远程载客许可，获准在广州开启车内无安全员的自动驾驶出行服务（Robotaxi）。即日起，市民通过小马智行出行软件 PonyPilot+ 下单，即可有机会享受全无人自动驾驶出行服务。

小马智行继 2021 年 6 月获得广州首个经功能检测的远程测试许可后，又获得广州市远程载客政策开放后首个许可，17 辆车内无人驾驶车辆获许提供出行服务。

即日起，在广州南沙区 803 平方公里范围内，市民有机会通过手机软件 PonyPilot+ 呼叫到一台真正车内无安全员的自动驾驶车辆，去往高铁站、地铁口、重点商圈、住宅小区、市民公园等目的地。行驶过程中，乘客如需远程协助支持，可在车内与远程协助专家实时语音沟通。未来，小马智行将推出线上全无人预约系统。

IT之家曾报道，今年 3 月，小马智行取得北京市高级别自动驾驶示范区“无人化车外远程阶段”（全车无人）示范应用许可，获准在北京亦庄开启全车无人的自动驾驶出行服务。

此外，搭载小马智行第六代自动驾驶软硬件系统的全新一代 Robotaxi 车型在北京、广州均拿到测试牌照并上路，目前已在北京通过车内无安全员测试专家评审，预计不久后将在两地进入无安全员路测阶段，小马智行全无人 Robotaxi 该批车辆基于丰田赛那 Autono-Maas（S-AM）车型打造，目前已累计超过 200,000 公里的道路测试里程。

截至目前，小马智行自动驾驶里程已累计 2100 万公里，无人化测试里程超过 100 万公里，付费出行订单数近 20 万单。