6299 元，当贝 X5 激光投影已开售：搭载联发科 MT9679、2450 CVIA 流明

IT之家 4 月 26 日消息，当贝 X5 激光投影仪以及当贝 D5X Pro 已正式开售，分别为 6299、3299 元。

当贝 X5 搭载 MT9679 旗舰芯片，集成先进的图像增强和游戏优化功能，还拥有 ALPD 激光显示技术 + 2450 CVIA 流明超清高亮 + 600ml 超大容积音腔 + XSuper 超分辨率画质重塑技术。

当贝 D5X Pro 搭载 MT9669 投影芯片，集成高达 1.0TOPS 算力的独立 AI 处理器 APU，主打轻薄如书的身形，拥有 1250 CVIA 流明亮度、ALPD 激光技术。

当贝 X5 采用了全新一代 ALPD 激光光机，亮度高达 2450CVIA 流明，相当于之前的 4000ANSI 流明；结合石英复眼 + 高效方棒双匀光系统让画面的显示更加清晰。

此外，它配备了 4+64G 运存，搭载 3D ToF+CMOS 的双传感器，支持全局自动对焦以及自动梯形校正，配备 4 硅麦拾音矩阵，采用 0.47 英寸 DMD 显示芯片，支持 1080P 原生分辨率、120Hz MEMC 运动补偿、HLG、HDR 10 + 解码，运行当贝交互系统 4.0。

这款投影仪内置双 12W 全频扬声器，600ml 容积大音腔加持，支持 Dolby Audio&DTS:X 双解码技术，提供了两组 USB 接口，包括一个 USB3.0 接口，还有两组 HDMI 2.1 接口、一个 S / PDIF 光纤接口、千兆网口和 3.5mm 耳机接口。

另外一款，当贝 D5X Pro 搭载 MT9669 处理器，，配备 4+32GB 内存，支持 MEMC 模式。

IT之家发现，它在参数方面与当贝 X5 几乎相同，同样搭载 ALPD 激光技术，拥有 1250CVIA 流明的高亮度、0.33DMD 显示芯片、1080P 分辨率、AI 臻彩引擎、支持 HDR10+HLG 高动态视频解码技术。

当然，当贝 D5X Pro 激光投影仪同样采用全新一代的 AI 视觉算法与智能系统，可以在投影时自动入幕、自动避障以及全向梯形校正。