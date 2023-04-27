美股周三：微软涨超 7%，特斯拉市值跌破 5000 亿美元

4 月 27 日消息，美国时间周三，美股收盘主要股指涨跌不一，大型科技公司的强劲财报提振了纳斯达克指数，但对第一共和银行的担忧令大盘承压。这家总部位于旧金山的银行透露，在硅谷银行倒闭后，其 3 月份存款出现外流。

道琼斯指数收于 33301.87 点，下跌 228.96 点，跌幅 0.68%；标准普尔 500 指数收于 4055.99 点，跌幅 0.38%；纳斯达克指数收于 11854.35 点，涨幅 0.47%。

大型科技股涨跌不一，亚马逊、微软和 Meta 上涨，微软涨幅超过 7%。微软周二收盘后公布的第三财季（截至 2023 年 3 月 31 日）财报显示，得益于人工智能对业绩的推动，该财季的利润和营收均超出分析师预期。

芯片龙头股多数上涨，美光涨幅接近 5%，英伟达和美光涨幅超过 2%。

新能源汽车热门股多数上涨，特斯拉下跌 4.31%，市值为 4873.11 亿美元，较其 2021 年一度达到的 1.2 万亿美元已腰斩；Rivian 上涨 0.33%，法拉第未来上涨 2.45%；蔚来下跌 2.78%，小鹏上涨 3.85%，理想上涨 1.82%。

中概电商龙头股中，阿里巴巴下跌 0.12%，京东上涨 1.57%，拼多多上涨 0.88%。

其他热门中概股中，新东方上涨 5.08%，BOSS 直聘上涨 4.77%，满帮上涨 3.11%，哔哩哔哩上涨 2.96%，爱奇艺上涨 1.35%，知乎上涨 0.93%，百度上涨 0.11%，携程下跌 0.54%。

具体来说，美股中的主要科技股表现如下：

美股中的主要芯片股表现如下：

在美上市的热门中概股表现如下：

投资公司 Fort Pitt Capital Group 首席投资官丹・埃尔（Dan Eye）表示，今年迄今为止，大型科技股一直引领股市上涨，微软和谷歌的强劲财报提振了投资者的信心。

一些市场策略师认为，科技股的盈利表现不太可能推动股市持续反弹，原因是企业估值仍处于高位，而对经济衰退的担忧可能会抑制市场人气。

瑞银全球财富管理公司首席投资官马克・海菲尔（Mark Haefele）称，标普 500 指数的预期市盈率目前为 18 倍，接近一年来的最高水平，高于疫情前的水平。

与此同时，最近的经济数据继续显示美国经济整体走弱。策略师表示：“随着市场在软着陆和衰退之间摇摆，我们预计股市近期将窄幅震荡。”