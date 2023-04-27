硅谷“血检女骗”提出上诉，暂时不去监狱报到

北京时间 4 月 27 日上午消息，据报道，美国血液检测公司 Theranos 的创始人伊丽莎白・霍尔姆斯（Elizabeth Holmes，一度被称为“女版乔布斯”）因欺诈被判处 11 年牢狱，法官判决她从本周四开始服刑，但是据最新报道，霍尔姆斯在最后一刻提出上诉，她本周不会去监狱报到。

当地时间周二，霍尔姆斯的律师团向位于加州旧金山的美国第九巡回上诉法庭提起上诉，根据法庭流程，这意味着霍尔姆斯可以暂时依靠保释维持人身自由。

霍尔姆斯今年 39 岁，有两个孩子，第一个孩子生于她的欺诈案在 2021 年开始审判之前，第二个孩子则是在去年 11 月法庭做出宣判之后出生。

去年，加州圣何塞的一个联邦大陪审团提出控罪，称围绕经营失败的血液检测公司 Theranos，霍尔姆斯犯有四项欺诈投资人的罪行。去年 11 月，联邦地方法庭法官爱德华・达维拉（Edward Davila）作出判决，霍尔姆斯被判 11 年 3 个月刑期。被告律师团提出司法动议，希望在保释期以及提出上诉期间，霍尔姆斯可以享有人身自由。

但是在本月初，达维拉法官拒绝了被告动议，要求霍尔姆斯在 4 月 27 日去监狱报到。

在最新的上诉中，霍尔姆斯律师团称达维拉法官的判决中存在很多无法解释的错误。比如，之前有关霍尔姆斯欺骗血液检测公司病人的指控后来被取消，但是判决书中依然提到欺诈病人的行为。

律师团表示，由于上诉可能导致达维拉的判决被推翻，因此在上诉过程中，霍尔姆斯应该继续享有人身自由。

对于霍尔姆斯的最新上诉，美国检方有 10 天的时间做出回应。

霍尔姆斯一直希望继续享受人身自由，联邦检方对此坚决反对。今年一月，联邦检察官表示，霍尔姆斯可能存在逃脱服刑的风险，比如在法官最终判决之前，她曾经订了一张前往墨西哥的单程机票。

在审判中，达维拉支持了被告律师团的说法，即购买墨西哥机票只是一个个人疏忽，并非想逃罪，不过达维拉认为，霍尔姆斯未来的上诉不太可能推翻判决结果。

周二的上诉让霍尔姆斯暂时不用去监狱，但这可能只是暂时的。

去年，霍尔姆斯的个人顾问兼前男友巴瓦尼（Ramesh “Sunny” Balwani）在另外一宗公诉和审判中被判入狱，他希望在上诉期间维持人身自由，在申请遭到达维拉法官决绝后，巴瓦尼上诉到美国第九巡回上诉法庭，但是三周之内，上诉法庭驳回了他的申请。

上周，57 岁的巴瓦尼已经到洛杉矶一座安保级别较低的联邦监狱报到，开始长达 13 年的刑期。

在上诉书中，律师团指出，霍尔姆斯的确相信本公司的血液检测技术（能够检测出诸多疾病）有效，她并没有故意向投资人误导宣传这种检测技术。

上诉书中提到，Theranos 公司的权威科学家曾经告诉霍尔姆斯，公司发明的血液检测技术的确有效，另外评估过这一技术的外部人士也表达了同样的观点，Theranos 公司突破性的血液检测技术发明获得了许多专利。

霍尔姆斯律师团表示，美国联邦检方只是重复了一些新闻报道内容。据悉，2015 年，霍尔姆斯被曝针对血液检测技术进行了故意的欺诈。

上诉书针对达维拉法官的判决提出了诸多挑战，包括证据和证人的使用，比如让 Theranos 公司的一位实验室主任以“专家目击证人”的身份出庭作证。本周，“美国刑事辩护律师协会”提交文件，表示支持霍尔姆斯提出的上诉。

该协会指出，在霍尔姆斯案件中，美国检方滥用了“专家目击证人”的规定，而且这种滥用已经成为一种趋势。

美国律师布莱恩・高德曼（Brian Goldman）评论称，令人遗憾的是，美国检察官滥用专家证人规则的把戏越来越常见，之前，检方就已经违反了一些规定，他们还模糊了专家证人和普通证人之间的边界。

在 5 月 3 日之前，检方可以思考如何回应霍尔姆斯的上诉。