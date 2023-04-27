早晨锻炼和晚上锻炼，哪个减脂更快

本文来自微信公众号：SF 中文 （ID：kexuejiaodian），作者：SF

最近的一项小鼠实验表明，相比于睡前锻炼，晨练有助于我们燃烧更多脂肪，提升身体的新陈代谢速率。

文 | 贾森・古德伊尔（Jason Goodyer）

编辑 | 刘佳玉

你是否正在为减掉“顽固”的脂肪而努力？那么，建议你试一试晨练。

小鼠实验表示，晨起运动比睡前锻炼更有效

瑞典卡罗林斯卡学院和丹麦哥本哈根大学的科学家发现，相比于睡前锻炼，晨起锻炼可以消耗更多脂肪。

昼夜节律是人体生物钟的一部分，周期为 24 小时，我们身体内部的很多生理过程都会随昼夜节律变化。为了测试昼夜节律对人体脂肪代谢能力的影响，研究人员让两组小鼠在一天内，分别在代谢活动活跃的初期和代谢活动放缓的初期（相当于人类晨起后和睡觉前这两个时段）进行高强度运动。

研究人员发现，晨起锻炼可以提高与脂肪分解有关的基因的表达水平，而且提升了新陈代谢速率。这意味着小鼠不仅在晨起锻炼时消耗了更多脂肪，而且在一天中的其余时段也会消耗更多热量。

虽需进一步验证，但大可一试

参与这项研究的生物学家、卡罗林斯卡学院的朱利恩・兹耶拉丝（Juleen Zierath）教授表示：“我们的研究结果表明，在促进新陈代谢和加快脂肪燃烧方面，晨起运动比睡前锻炼更有效。这项研究成果或许会对超重的人有所帮助。”

研究人员表示，由于小鼠和人类的基因组很相似，有许多共同的生理特征，因此这项研究也表明，就减轻体重来说，晨练的效果可能比睡前锻炼的效果更好，这一结论对于人类同样适用。但是，人类和小鼠的一些关键区别或许会影响实验结果对人类的适用性，比如小鼠是夜行性动物。因此，需要开展进一步研究来确定人类在哪些时段运动更有利于减轻体重。

兹耶拉丝说：“选择恰当的时段运动，似乎对身体的能量平衡和锻炼效果的提升很重要。但仍然需要更多的研究来验证这一点。”

参考文献：

https://www.sciencefocus.com/news/morning-workout-boost-metabolism/