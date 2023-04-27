经典 FC 游戏《影子传说》的无限循环剧情

原文标题：《经典 FC 游戏《影子传说》怪不得通不了关，原来主角才是大魔王》

存在于 N 合一卡带当中的这款《影子传说》，是一款知名度很高但是却又没几个人叫好的游戏！

还记得当初你们怎么用俗语称呼这款游戏吗？我们管它叫做“救老婆”。

关于这款游戏为何“叫座不叫好”的原因，我对于它的理解是这样的。

叫座的原因，是因为这款游戏的上手感觉实在很惊艳，战斗场景很美，并且用轻功在树林里不断穿梭杀敌的感觉实在让我们习惯了再地上像个猴子一样蹦蹦跳跳的我们大呼过瘾，再加上一些特殊 BT 道具比如（大悲咒）的存在，难度也不高，游戏玩起来就是一个字，爽！

但是游戏让人无法叫好的原因就更明显了，那就是这该死的无限循环！

当我第一次杀进阁楼救出“老婆”的时候我感觉自己就像猴哥救出紫霞一般犹如盖世英雄天神下凡，空中飞行的场景也似乎印证了我的想象，我的心里只有一个想法，那就是 —— 我牛逼！但是接下来要发生的事情就真的堪称是大跌眼镜，只见我搀扶着“老婆”在从林中惬意漫步就等着回家共享天伦之乐的时候，一名被我们屠杀过无数次的青衣忍者竟然将我辛苦救下的“老婆”从身后偷走，而主角还浑然不知！

哇呀呀呀，气煞我也！我愤怒地拿起手柄，再朝对方的老巢杀去......

然后的故事我也就不多说了，大家都知道，你一次次地努力，不过就是一次次让对方羞辱你而已，一而再再而三，怒从心头起恶向胆边生，滚！臭女人老子不救了，老子被绿够了谁爱救谁救！

时至今日，我们早就已经知道，这款游戏其实要救的并不是老婆，而是“公主”。当然这个游戏，也有个相当操蛋的背景设定。

说是江户时代末期，魔王“雪草妖四郎”苏醒了，他组成魔物军团，威胁到整个日本。

有一天，城中的公主“雾姬”被军团掠走。城主派出多名武艺高强的人，前往军团的城寨，然而无一人生还。

这时，一个年轻人为了救出公主向魔城冲去。

这个年轻人，就是来自伊贺的忍者“影”……

知道背景之后的我心情瞬间舒畅了许多，于是乎也就有了再去探寻的动力，问题就是，《影子传说》这游戏究竟能不能通关？

答案是可以，但是，条件相当苛刻。

首先，我们先打通一周目。他们分别是

青叶之章，干掉头目两白色喷火老头儿。

红叶之章，干掉头目白秋裤忍者。

雪之章，干掉不知道拿着什么鬼东西的忍者，主角和公主相会牵手成功最后再出现 however 的图样。

这算是打通一周目，然后果不其然，在 however 的通关动画结束之后，公主又是毫无意外的被抓走了，接下来你在极其枯燥的打完完全只换了个颜色的三大关共计一周目之后，再次通关一整遍，这次，你会在 however 之后看到一个穿着彩色服饰的公主雾姬......

这是理论上的官方结局，虽然画面上依然出现了 however（然而），公主依然还会被高度近视眼的主角弄丢........

这真是一个悲伤的故事。我有时候都在怀疑，是不是我才是大魔王，对方在我手中将公主救过去？要不然怎么老是这样没玩没了的！

本文来自微信公众号：街机情怀 （ID：JJQH66），作者：我们的街机时代