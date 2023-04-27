街机游戏中善于偷袭的敌兵，打一枪就跑绝不拖泥带水

街机游戏中总有那么一群人，他们每次都是打一枪就跑，从不恋战，速战速决。

经常打的玩家措手不及，被敌兵逆转战局。

但是这些小兵的血量都很少，一般都是打两下就死了，而且经常会爆出不少好东西。

因此让玩家们又爱又恨啊！

今天，小编就为大家带来一些善于群体偷袭的敌兵们！

《名将》

说到这样的敌兵，名将中的敌兵绝对是佼佼者，擅长各种偷袭。而且在偷袭人群中还混入不少血量较多的人。

不过这些人只要被打死，多半会爆出加分道具或者是食物，因此玩家只要把握好，那就是一场饕餮盛宴。

电女经常成群出没，冷不防的一下攻击，经常重创玩家，是首要解决的人物之一

叉子男在后面机关才会出现，手生的玩家怕是没有遇到过。

在常态下，他们属于精英怪，血量较多。

但是，要是他们成为突袭人员，血量就非常少，两拳就可以打死。

小胖子的喷火技能非常牛叉，玩家在群殴中很容易被他们困住。

是最让玩家讨厌的小兵，如果成群出现，只要打死血量少的就能爆好东西。

《惩罚者》

飞刀兵应该是游戏中最垃圾的人物了，血量少，反应慢。

但是要是他们手中有刀，那就是玩家最大的麻烦。要是不解决，随时可能被阴一下。

《三国战纪》

弓箭手，每次出场射一发转身就跑。

当然了，也有的有种的会留下来和你周旋。

《三国志》

同样是弓箭手，这里的弓箭手就很实在。

虽然有逃兵，但是大部分都是选择和玩家周旋到底的，而且他们是最容易掉鸡腿的

《恐龙快打》

游戏中会偷袭的小兵，扔炸弹的猴子绝对排第一。

他们经常送炸弹，甚至还会爆分，是玩家的最爱。

另外就是双刀兵，他们经常三只一起出现，射一发就跑。

打死的话一般都会掉加分道具。

但是一般情况玩家也难得打，他们跑的太快，而且打死也没搞头，随他们去吧！

《快打旋风》

红衣炸弹兵，他们出现后轻轻一打就死了，但是他们就是百折不挠、风雨无阻。

在快打旋风 3 中还有带头盔的炸弹兵

《热血快打》

讨厌的炸弹兵，藏在铁桶后面。

《刀锋领主》

同样的，这部游戏中也会出现偷袭玩家的弓箭手，全都是骷髅兵。

一身比较潮的非主流打扮

《暴风小子》

又是成群出没的女刀兵。

在其他游戏中的女兵，看上去多少有几分姿色，让玩家不忍心下手。

但是看看这部游戏中的女兵，尖嘴猴腮盛气凌人的样子，不用考虑直接打死吧！

本文来自微信公众号：街机情怀 （ID：JJQH66），作者：我们的街机时代