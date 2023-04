ChatGPT 推出“联网模式”，可直接读取网页内容，网友：更好用了

ChatGPT 又出 big news 了!

官方推出了一种新模式 ——Default(GPT-3.5)with browsing。

而这个“联网模式”最大的亮点,就是可以随时引用网络数据。

也就是说,此前 ChatGPT“截止 2021 年数据”的枷锁,被彻底打破了。

消息一出,网友们都非常一致地表示:

It is big deal.(这是个大事)

那么在这种新模式之下,ChatGPT 表现又是如何?

首先,我们可以直接向它提问“今天全球 AI 大新闻有哪些”了:

What’s happening in the world of AI today?