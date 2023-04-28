ChatGPT 推出“联网模式”，可直接读取网页内容，网友：更好用了

ChatGPT 又出 big news 了！

官方推出了一种新模式 ——Default（GPT-3.5）with browsing。

而这个“联网模式”最大的亮点，就是可以随时引用网络数据。

也就是说，此前 ChatGPT“截止 2021 年数据”的枷锁，被彻底打破了。

消息一出，网友们都非常一致地表示：

It is big deal.（这是个大事）

ChatGPT 的“联网模式”

那么在这种新模式之下，ChatGPT 表现又是如何？

首先，我们可以直接向它提问“今天全球 AI 大新闻有哪些”了：

What’s happening in the world of AI today？

从结果上来看，ChatGPT 给出了三个 AI 新闻，并且对每条内容做了大致的介绍。

不仅如此，联网模式下的 ChatGPT，现在也可以直接读取指定网站中的文件了。

以一个 CSV 文件为例：

读取完这个 CSV 文件之后，你若是不知道要基于此提出什么问题，也可请教 ChatGPT：

基于这个数据集，我能提些什么问题？

ChatGPT 一口气就给出了 20 个问题作为参考。

然后你也可以非常“发懒”地让它替你回答上面的所有问题。

网友看到此情此景，不禁发出感慨：

一旦 token 的限制提高了，这将会是一个非常有用的工具。

“联网模式”功能一览

接下来，我们具体深入地来看下这个“联网模式”。

直接让 ChatGPT 自己来介绍：

从 ChatGPT 的回答上来看，这个模式主要提供了六大功能：

search(query: str, recency_days: int)

click(id: str)

quote(start: str, end: str)

back()

scroll(amt: int)

open_url(url: str)

例如在使用 search 功能时，你可以指定搜索的内容和时间范围：

“click”功能可以打开搜索结果里的指定网站，例如 click (0) 就是打开第一个结果：

“quote”、“back”和“scroll”的使用方式如下：

最后一个“open_url”功能，只需把网页链接或文件链接输入到函数即可：

仅部分用户可见

功能虽好，但从网友们目前爆料的结果上来看，并不是所有 ChatGPT 用户都可以使用。

是的，还需要一个“waitlist”的过程：

那么你期待“联网模式”的开放了吗？

参考链接：

https://twitter.com/VisualVichaar/status/1651526037031866370

本文来自微信公众号：量子位 （ID：QbitAI），作者：金磊