街机游戏中罕见的“半月波”，女角色使用杀伤力倍增

“半月斩”、“月光斩”其实就是早年玩家们对“月光”形状的攻击特效的统称。

因此“半月斩”有可能是飞行道具、超必杀技、刀光中的一种，攻击范围和伤害截然不同。不过无论在什么游戏中，只要是“半月斩”波动的速度都是比较快的。

“半月斩”在三国类的游戏中出现得比较多，特别是《三国群英传》中，可以打出各种花式的半月斩，用来针对敌将非常好用。敌人在逃跑的时候使用最过瘾，一招就秒掉了。

在《恶魔城》系列中拥有这种月光攻击基本上就已经是最好的武器了。《月下夜想曲》很多武器都可以做到，我们印象最深的则是“真空刃”和“童子切安纲”。

而《血污：夜之仪式》中则叫“路哈巴尔兰”。

只要拿到这些带有月光的武器，基本上就是一路畅通了。

在我们熟悉的街机游戏中，同样出现了很多类似“半月斩”、“月光斩”的技能，格斗游戏中往往都是飞行道具、在射击游戏中则是子弹、在过关游戏中则是刀光。

今天，小编就和大家好好回味一下街机游戏中的“半月斩”。

射击游戏中的月光子弹

在这类游戏中月光仅仅是普通的子弹而已，效果如何主要还是看玩家如何选择。

《中华大仙》

这是一款难度比较大的射击游戏，难度大的原因就是初期的子弹很不给力，玩家很难坚持下来。不过要是你能一直不死，每吃到一个“力”就会增加子弹威力和数量，当吃到第二个“力”时子弹就会变成蓝色，然后每吃一个子弹就会变化形态，当吃满 8 个火力之后就能拿到最强的“月光”搭配四个红弹。

副武器有很多，但大多数的玩家都是选择“乱月光”。因为我们在动画演示中就看到这个月光很厉害。使用之后发现的确很强，攻击范围很宽，几乎可以满屏攻击了。

于是就出现了大月光配小月光的最佳组合。

《战国之刃》

《战国之刃》阿伊，是游戏中唯一一个不需要飞苍石就能飞行的人物，他闯关的目的也很简单就是为了寻找表妹，结果后来发现闹了一个乌龙。

阿伊的攻击手段比较特殊，以前一直没注意到原来他是射箭的。而硕大的月光则是他背后的刀释放出来的，看上去威力很大，实际上主要的攻击手段还是靠他手上的弓箭。

一般情况下，玩家不大可能将人物的“P”吃满，因为这样敌人就会火力全开，大大提升游戏难度。

《雪人兄弟》

以前一直不知道《雪人兄弟》扔出来的到底是什么，怎么会把敌人打成一个球。很久之后才知道，原来扔出来的是雪花，而且还是比较特殊的“月光”形状。

两位主角本来是王子，却被巫师变成了雪人，但阻挡不了他们救回公主的决心，剧情只有 FC 和 MD 才有。

《复仇精灵》

主角一出场就已经先不死亡，此时的它必须找到新的身体才能存活，于是游戏中所有的反派都成为了灵魂的容器。要是我们进入拳击美少女身体的话，那就可以使用月光来攻击敌人。

《合金弹头》

从六代怒队加入之后，游戏中就出现了一种斩铁剑“Z”弹。这是拉尔夫和克拉克在《怒号层圈》中拿到的除魔之剑。

用来斩杀僵尸、丧尸、木乃伊、外星生物都是比较好用的，要是你能留下来给 BOSS 用的话，基本上 10 刀之内就可以解决战斗了。

过关游戏中的“月光”技能

过关游戏中的“刀光斩”一般都是通过技能释放出来的，拥有比较特殊的效果。

《惩罚者》

脚刀，拥有优先攻击判定的特权，即使是在和 BOSS 硬刚的时候也未必会输。杀伤力比较强，而且还能带入到连段之中，产生更多的伤害。

稍微有点遗憾的是，脚刀的距离并不是很远，要不然的话很多场景的难度会大大降低的。

游戏中的靶眼忍者同样会使用这一招，而且威力比主角使用还大

《变身忍者》

踢王的脚刀，一般人跳起来之后能踢一脚已经很厉害了，而腿王则可以踢两脚，而且两脚的威力都是比较强的，一般只要命中两脚百分之百会到底。

无论是对地还是对空都是一把好手。除了怕链子以外，基本上没有什么天敌。

《变身忍者》中有那么两位会使用“月光波”的，分别是女主布鲁雷特，以及一个使用长剑的忍者。我们在打王博士的时候，最喜欢使用牵制的玩法。让王博士去攻击队友，然后自己不停放波就能获得胜利。

《街头霸王》

要说脚刀的鼻祖的话，还得是古烈吧！作为蓄力选手第一人，他的脚刀曾经阻断了很多新手玩家。游戏厅时期，我们将这一招称之为月光斩，而且不知道这是用脚勾出来的。《三国志》中的魏延明显也是偷学了这一招啊！

在剧情中，最先使用脚刀的人则是纳什查理，因为古烈也算是他的徒弟。古烈使用的音速手刃和脚刀都是来自纳什。

格斗游戏中的“月光”波动

“月光”在大多格斗游戏中都是飞行道具，速度极快，而且杀伤力超强，往往都是人气比较高的角色才能使用的。

《真侍魂》黑子和《龙虎之拳》如月影二，谁的“斩铁波”最正宗呢？

这里不得不吐槽一句，黑子的技能就没有几样是原创的，就算超必杀技乱舞都是来自龙虎之拳中。他的月光波是来自《龙虎之拳》如月影二，但两人真打起来如月影二明显不是对手。

如月影二使用的“斩铁波”，不仅仅威力极大，而且可以抵消坂崎亮的霸王翔吼拳。要是在决胜局使用的话，可以将 KING 和坂崎百合的衣服打得稀碎。

《傲剑狂刀》

《傲剑狂刀》将一个武林角色发挥得淋漓尽致，任何人都可以通过手中的武器打出各种花式的飞行道具。一真和尚可以释放出棍波，而诸葛雄可以释放刀光，看上去都和“月光”比较相似。不过虽然速度很快，但是杀伤力一般般，可以带入连段之中。

游戏中威力最大的月光波，则是来自鬼冢客的“怒忍风”。稍微碰一下就掉一半的血量、

《拳皇》

在《拳皇》系列中这类效果就比较多了。

八神庵代表的就是月亮，使用必杀技经常都会打出月光效果。另外还有麦卓的“晶莹的眼泪”、哈迪伦的“环绕斩”

“晶莹的眼泪”

“环绕斩”

《侍魂》

在《侍魂》系列中，只要出现的月光都是比较恐怖的。

其中斩红郎的无限炮，更是噩梦级别的。好在后期我们可以选用这个人物。当他释放这一招的时候，只要对手在空中那就可以直接秒杀。

另一边，《侍魂零》出场的德川庆寅同样拥有那么一招“天地不容”的招式，在将前面六招使用了之后，释放第七刀可以打出全屏的效果，运气好直接秒杀。

本文来自微信公众号：街机情怀 （ID：JJQH66），作者：我们的街机时代