蔚来起诉抖音大 V“车事纪”造谣侵权，索赔 200 万

4 月 28 日下午消息，近日，抖音粉丝超 600 万的大 V “车事纪”被蔚来告上法庭。蔚来指其散布网络谣言，侵犯名誉权，要求该账号首页置顶公开向蔚来道歉，并赔偿人民币 200 万元。

2022 年 6 月 2 日，名为“车事纪”的抖音账号上传了一系列共三条视频。其中第三条标题为《比亚迪和蔚来，谁在割韭菜？》的视频声称：“蔚来就很有意思了，ES8 在国内售价 47-63 万，出口到了挪威售价是多少？折合人民币 41-46 万。”蔚来方面称，视频中将蔚来 ES8 国内整车（购买电池）售价与在挪威销售的蔚来 ES8 BaaS 模式（电池租用服务）价格进行不适当的对比，并刻意忽略挪威对电动汽车免征进口关税和增值税的事实，误导公众产生蔚来区别对待国内外消费者；以及蔚来在挪威卖得便宜，在国内是‘割韭菜’”的印象。该视频最终点赞量超过 33 万，蔚来方面认为这条视频对蔚来品牌声誉造成了严重的负面影响。

蔚来方面认为，“车事纪”是在明知蔚来车型有整车（购买电池）售价，和 Baas 模式（电池租用服务）价格的情况下，仍故意进行不适当对比的，而非是工作失误。在 2022 年 3 月 25 日，即上述视频发布之前两个月，“车事纪”账号刚刚发布过蔚来“换电模式”相关视频，就蔚来 BaaS 车型与整车车型的模式及定价区别进行了解读，可见“车事纪”对蔚来二种模式和价格的区别非常了解。这一证据说明“车事纪”贬损蔚来品牌形象的行为是故意的。

蔚来方面表示，蔚来采用全球统一定价的策略，基于整车成本，结合运输成本、当地税费和运营成本等因素做适当的调整，基础售价在国内和国外基本一致。