德国法国拒绝封禁 ChatGPT 等人工智能：都不用的话欧洲就不再有 AI 创新

北京时间 4 月 28 日消息，德国数字和交通部长沃尔克・维辛 (Volker Wissing) 周五表示，德国目前没有考虑封禁生成式人工智能 (AI)。

本月，意大利监管机构在一起数据泄露事件发生后暂时屏蔽了 ChatGPT，以调查 ChatGPT 开发商 OpenAI 是否违反了欧盟数据保护规定。

维辛本周末将出席在日本群马县高崎市举行的七国集团数字和科技部长会议。周五，他在东京接受了采访。当被问及封禁 ChatGPT 是否是一种选择时，他回答说：“不是…… 如果所有欧洲国家都像意大利那样反应，我们最终将看不到欧洲开发任何人工智能应用了。”

“我们需要欧洲的人工智能应用，但要建立在可信赖的法律基础上，”他说，“人工智能还可以帮助识别错误信息或虚假信息。如果我们像意大利那样歪曲它，就不会有学习了。此次科技部长会议对于确定我们对良好监管的共同想法非常重要。作为志同道合的国家，我们应该在监管人工智能方面处于领先地位。”

欧盟委员会执行副主席玛格丽特・维斯塔格 (Margrethe Vestager) 本周表示，欧盟委员会打算“尽快实施”一项监管 ChatGPT 等人工智能的新法律。该法律将为正确使用生成式人工智能建立统一的规则，并降低用户的风险。

与此同时，法国数字转型和电信部长让-诺埃尔・巴洛特 (Jean-Noel Barrot) 周五也在采访时表示，法国正在考虑在欧盟的人工智能法规中加入“针对中小企业的例外豁免规则”，以确保新法规不会抑制创新。

他说，法国的创业推广项目“法国科技”(France Tech)”现在有 29 家独角兽公司，而五年前只有 3 家。“如果欧盟监管不是在支持创新，我们就不会支持它，”巴洛特表示，“欧盟法规…… 与创新并不矛盾。相反，通过在欧盟成员国之间建立一个具有相同规则的单一数字市场，我们允许在欧洲国家创建的公司进入一个庞大的统一数字市场。”

巴洛特还提到了欧盟上周建立的新联合倡议，该倡议旨在提高其对网络攻击的保护。他表示，这个倡议“既包括预测和应对此类攻击的能力，也包括培训该领域的专业人员”。