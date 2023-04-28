Meta 扎克伯格自称“AI 领先”：流量和广告收入都涨了

北京时间 4 月 27 日消息，脸书母公司 Meta CEO 马克・扎克伯格 (Mark Zuckerberg) 周三表示，人工智能 (AI) 正在帮助公司提高脸书和 Instagram 的流量，并在广告销售方面获得更多收入。Meta 发布的第二季度营收展望远高于分析师预期。

此前有报道称，Meta 在发展 AI 业务时一直没有使用 GPU，而是使用 CPU，导致公司在 AI 开发进程上落后于竞争对手。Meta 曾计划在 2022 年推出定制芯片，但后来放弃，并订购了数十亿美元的英伟达 GPU。随后，Meta 进行了几次代价不菲的大调整以支持其核心业务，包括一项升级 AI 能力的大型项目。

扎克伯格周三在电话会议上回应称：“此时，我们在构建 AI 基础设施方面不再落后。相反，我们现在有能力在这个领域大规模开展领先工作。”Meta 表示，今年 1 月至 3 月，AI 推荐使得用户在 Instagram 上花费的时间增加了 24%。

“我认为，与谷歌母公司 Alphabet 类似，Meta 的很多 AI 投资都进入了广告商客户领域，”股票经纪公司 Atlantic Equities 分析师詹姆斯・考德威尔 (James Cordwell) 表示，“因此，作为消费者，我们可能没有看到他们在这方面的劳动成果，但似乎他们能够使用更先进的算法来维持一定水平的定向广告。”

扎克伯格还表示，Meta 看到了“一个以有用和有意义的方式向数十亿人推出 AI 代理人的机会”。“我预计，一旦我们确定了这种体验，人们就会对用于商业消息和客户支持的 AI 代理人产生很大兴趣。随着时间的推移，这也将扩展到我们在元宇宙上的工作。在那里，人们将能够更容易地创建虚拟化身、物体、世界以及将所有这些联系在一起的代码。”他表示。