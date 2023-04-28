长光辰芯 16K 高速线阵 CMOS 图像传感器 GL3516 发布：3.5μm 全局快门像素

IT之家 4 月 28 日消息，长光辰芯发布 16K 分辨率、高速线阵 CMOS 图像传感器 ——GL3516。该芯片采用 3.5μm 全局快门像素，具备高分辨率、高行频、高可靠性、低功耗等特点，可适用于锂电检测、屏幕检测、印刷品检测、自动分拣、轨道安全检测等领域。

扫描速度和成像质量是衡量线阵相机检测时效的关键指标。GL3516 芯片通过 25 对 Sub-LVDS 通道进行数据传输，可实现 24Gbps 最大数据率，在单线模式下最高行频达 120kHz，双线模式最高行频 60kHz。

GL3516 可为用户提供黑白和彩色两种版本。黑白版本支持单线和双线模式，彩色版本支持双线模式。每种颜色的像素可根据外部触发信号单独调整曝光时间，使彩色像素线可以更好进行色彩还原。GL3516 片上具备光学暗像素，可用于黑电平矫正，以保证图像整体输出效果。

彩色像素阵列

黑白像素阵列

GL3516 在全速运行时的功耗为 1.9W。官方称，结合热导率更好的钨铜金属 + COB 封装（IT之家注：全称 Chips on Board，板上芯片封装），即使长时间在高行频工作状态下也能保持良好的散热状态。GL3516 与 GL7008 硬件整体兼容，可降低用户的设计开发成本。芯片通过连接器将信号引出，可直接与相机板连接，使组装过程更加方便快捷。

长光辰芯 GL3516 工程样片今日起订购。