百度与福州市合作，共建百度智能云（福州）智算中心

IT之家 4 月 28 日消息，百度与福州市政府签署战略协议，双方将基于文心一言为代表的大模型和百度智能云的通用 AI 能力展开深入合作，还将共同建设百度智能云（福州）智算中心。百度此前在湖北宜昌、江苏盐城、济南章丘等地打造智算中心。

IT之家从官方获取到，百度文心一言自 3 月 16 日发布以来快速迭代，目前已完成 4 次技术版本升级，大模型推理成本降为原来的十分之一。百度智能云推出全球首个一站式的企业级大模型平台“百度智能云大模型平台”，未来将提供公有云服务、私有化部署两种服务模式。

百度智能云大模型平台已经面向首批企业客户启动内测，目前已经与不同领域客户联合研发，在智能办公、旅行服务、电商直播、政务服务、金融服务五大领域打造行业样板间。

在公有云服务方面，百度智能云大模型平台将提供：推理（直接调用大模型的推理能力）、微调（通过高质量精标业务数据，高效训练出特定行业的大模型）、托管（将模型发布在百度智能云，以实现更加稳定高效的运行）三种服务，大幅降低企业部署大模型的门槛。

在私有化部署方面，支持软件授权（提供在企业环境中运行的大模型服务）、软硬一体（提供整套大模型服务及对应的硬件基础设施）两种方式。私有化部署能够满足对数据监管有严格要求的企业客户需求。