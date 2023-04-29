黑犀牛坐飞机，为什么要四脚朝天、倒吊着，躺平不行吗

（图片来源：网络）

撰文 | 阿娴

审校 | Ziv

经典脑筋急转弯问题：把大象放进冰箱，分几步？答案是，三步 —— 打开冰箱，把大象塞进去，然后关上冰箱门。

请你大开脑洞地想一想，如果要运输一只四吨重的大象或者犀牛这样体型超大的动物，该怎么做呢？答案要是真像脑筋急转弯这么简单就好了！

尽管名字中间有个“黑”字，但黑犀牛的体表颜色更接近于灰白色，这个名字一般被用来区别于白犀牛。｜Wikipedia

资深野生动物研究专家罗宾・雷德克利夫（Robin Radcliffe）等人就用一篇 2021 年三月发表于期刊 Journal of Wildlife Diseases 的论文研究完美地回答了这个问题，以期能了解黑犀牛（Diceros bicornis）被麻醉药迷晕后在倒吊的姿势下运输，对它们的身体会产生什么样的影响。

虽然这个研究看起来有点荒谬，但在实际运用中却取得了很大的成功，同时也在 2021 年得到了搞笑诺贝尔奖（Ig Nobel Prizes）交通奖的殊荣。

可能很多人会疑惑，为什么要研究如何运送黑犀牛？黑犀牛安安稳稳地生活在老家不好吗？

美国康奈尔大学的学者曾给出答案：其主要原因是在盗猎者越发猖獗的如今，将它们转移至人烟稀少的荒野，可以使其免于被猎杀的危机；除此以外，将黑犀牛人工运往不同的栖息地，虽然它们会因为身处陌生环境而出现短暂失落，但是不久之后与异性犀牛相结识，还能在一定程度上丰富该物种以及基因库的多样性。

黑犀牛究竟有多稀少？在 20 世纪时，黑犀牛曾是所有犀牛种类中数量最多的一种。但由于津巴布韦的盗猎活动非常严重，在 20 世纪后半叶，黑犀牛的数量急剧下降，从原来的 70000 头下降到 1981 年的 10000-15000 头。仅仅十年后，数量又下降到 2500 头以下，被国际自然保护联盟（IUCN）列为濒危动物，而西部黑犀牛（Diceros bicornis longipes）更是已完全灭绝。

小犀牛跑起步来好可爱啊！！｜gifer

为了更好地保护这些濒临灭绝的庞大生物，人们不得不采取一些措施。比如，给黑犀牛注射麻醉或镇静药物后，通过直升机，辗转运往人烟罕至的偏远地带。但是，多年来，对于这些被移来移去的大型哺乳动物，人们却很少深入了解运输过程中镇静药物、运送方式，以及姿势不同等因素可能对它们产生的危害。

比如，那些能让巨型黑犀牛一秒变成“睡美牛”的注射物，多半为阿片类（opioids）药物，可能会产生一些副作用（呼吸急促、血液中的氧气含量减少以及新陈代谢速度加快等）。也就是说，原本出于好意的人工迁徙，可能存在着比盗猎更大的隐患，轻则损伤黑犀牛的健康，重则会导致原本数量就不多的黑犀牛少上加少。

但综合各种考虑后，研究人员认为还是需要给黑犀牛注射镇静药物，于是，他们开始把研究的重点放在运输过程中的黑犀牛姿势上。

黑犀牛里也有恐高症？？所以要蒙上眼罩？？｜参考文献 [1]

研究人员将十二头重量约为 802 千克到 1233 千克之间的黑犀牛麻醉后，按照顺序让它们侧卧躺挂十分钟后，再通过起重机，让它们四脚朝天倒挂十分钟，来比较这两种姿势在黑犀牛的运输上，哪一个更为安全。

从黑犀牛的生理指标来看，无论侧卧还是倒挂，黑犀牛都有显著的低氧血症（是指血液中含氧不足）和高碳酸血症（因通气不足或者二氧化碳产生过多，导致动脉血中二氧化碳浓度升高）。四脚朝天倒挂时黑犀牛的平均动脉氧分压为 42 mmHg，比侧卧时高 4 mmHg，动脉二氧化碳分压为 52 mmHg，比侧卧时低 3 mmHg。

虽然两种姿势对黑犀牛肺部功能的损伤并不显著，但是四脚朝天倒挂对黑犀牛胸腔的压迫相对来说较小，脊柱可以更好地延伸，并且吸气量也有少量提升，呼吸相对更为顺畅；如果黑犀牛保持侧躺，肺下部大量流动着用于气体交换的血液会因为重力受到压迫。

你以为让黑犀牛躺着运输到目的地很舒服，但实际效果并没有想象中那么好。｜参考文献 [1]

于是，四肢被绳子捆住，眼睛被面罩遮盖，倒吊于直升机的下方，在旅行的过程中晃晃悠悠、随风摇曳，运气不好时还会撞到几只不长眼的飞鸟 —— 这便成为犀牛坐飞机的日常。

从运输载体以及方式综合来看，倒吊黑犀牛意味着：

一、更方便地固定：当犀牛躺着被抬起时，担架会增加额外的重量，一个六人小组可能需要长达 30 分钟的时间才能将犀牛定位并固定在平台上，相比之下，将绳索系在动物的腿和脚上只需要几分钟。

二、更少剂量的麻醉药：保护组织不再需要给犀牛注射海量的药物，用以度过路途上那漫长曲折的时光。

三、更快速的迁徙：很久之前，大多数犀牛迁移都是用卡车进行的，但有些偏远地区无法通过公路到达，并且陆运等方式会给运输带来时间和经济上的不确定性。

四、更好的适应性：只需半小时，犀牛就能成功抵达新家。得益于眼罩的遮蔽，犀牛下机之后，甚至都不知道自己上过天......

（图源 pixabay）

雷德克利夫说，虽然在这次研究中，两种姿势运输时产生的生理差异不大，但任何微小的变化，都足以帮助我们提高野生动物运输时的安全性，同时，也让我们更为人道地去选择与思考动物福利。

非洲的野生动物保护专家，弗拉肯博士也说：“我在非洲见过最美的画面，就是一头三岁的公犀牛，在夕阳的余晖中，正摇摆着前往一个没有枪火的世界。”

......

犀牛 A：你要是被绑架了，你就眨眨眼！

犀牛 B：我都蒙上眼睛了还怎么眨眼啊喂！！

参考资料：

[1]Radcliffe RW, Jago M, Morkel PV, Morkel E, du Preez P, Beytell P, Kotting B, Manuel B, du Preez JH, Miller MA, Felippe J, Parry SA, Gleed RD. THE PULMONARY AND METABOLIC EFFECTS OF SUSPENSION BY THE FEET COMPARED WITH LATERAL RECUMBENCY IN IMMOBILIZED BLACK RHINOCEROSES (DICEROS BICORNIS) CAPTURED BY AERIAL DARTING. J Wildl Dis. 2021 Apr 1;57(2):357-367. doi: 10.7589/2019-08-202. PMID: 33822147.

[2]https://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%BB%91%E7%8A%80

本文来自微信公众号：把科学带回家 （ID：steamforkids），作者：万物