为什么有些人不管怎么吃，就是长不胖

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很多人可能都有这样的朋友，他们想吃什么就吃什么，想什么时候吃就什么时候吃，却干吃不胖，依然保持苗条的身材。如果问一问所谓的“瘦身专家”，十个里会有八个告诉你“他们的新陈代谢很快”，尽管吃得多，但就是不胖。真的是这样吗？

文 | 埃米・阿瑟（Amy Arthur）

编辑 | 赵佳明

要回答这个问题，首先我们要先弄清楚，我们吃进去的能量都去了哪里？

我们摄入的能量是怎样分配的？

我们每天一日三餐要摄入能量，有时吃点零食、喝点饮料也要摄入能量。我们的身体将这些摄入的食物和饮料转化为生命运转所需的能量的过程就是新陈代谢。科学家经常用人体一天消耗多少能量来衡量新陈代谢的速度，也就是代谢率。人体一天消耗的能量越多，代谢率就越高。我们前面说的“新陈代谢快”，就是代谢率高的意思。

那我们从食物中获得的能量都去了哪呢？其中的大部分能量都被用于维持我们的生命。这是非常耗能的：冬天产热抵御寒冷需要能量，抗击入侵的病原体需要能量，推动血液循环也需要能量，就连你每时每刻都在做的呼气和吸气都需要能量。

这些都是维持生命的基础功能，完成它们所需的能量就被称为“基础代谢率”。基础代谢率在我们每天消耗的总能量中占 60％～80％。而对于大多数人来说，在其他部分能量中，体力活动占每天能量消耗的 15％～30％，还有一小部分能量用于获取能量，也就是消化过程。

人体每天消耗的能量大部分都用于维持基础的生命活动，即基础代谢率。因此很多人都认为，基础代谢率对于瘦身是个关键因素。

在基础代谢率中，肌肉细胞消耗的能量占比最高。同其他细胞相比，肌肉细胞更活跃，它们需要更多的能量来收缩和放松，还要对日常的损伤进行修复。可以说，一个人的肌肉越多，基础代谢率也就越高。

这就产生矛盾了。我们那些干吃不胖的朋友们，他们的肌肉通常也较少，因此他们的基础代谢率也较低，代谢总体更慢。那他们怎么就干吃不胖呢？

为什么有人长不胖？

可能是因为遗传，基因对基础代谢率有一定的影响，也可能是由于他们运动得比较多。另外，他们的体重不长甚至下降可能与饮食不均衡有关，也可能是别看他们吃得多，但能量摄入量并不多。

这是不是说，这些干吃不胖的人可能不大健康？事实并非如此，外形不是判断是否健康的理想的标准。有些看起来很瘦的人，其实肌肉量可能很高，且体脂率很低，比如运动员和职业舞者，他们的基础代谢率通常都比较高。

但这些都不算“普通人”，我们生活中的“普通瘦子”是不是健康呢？答案依旧是肯定的。

2022 年，中国科学院深圳先进技术研究院医药所能量代谢研究中心的首席科学家约翰・罗杰・斯彼克曼（John Roger Speakma）带领的团队在《细胞-新陈代谢》（Cell Metabolism）杂志上，发表了一篇论文，指出同正常体重的人相比，瘦人每天消耗的总能量更低，身体的活动水平也更低，也就是说他们的新陈代谢更慢，但他们有更好的心肺功能和较低的体脂率，他们很健康。现在，研究团队计划研究正常体重和“健康瘦子”之间的遗传差异，弄清楚背后的遗传机制。

总而言之，无论是因为什么，下次有朋友若再跟你说，他干吃不胖是因为新陈代谢快，你就可以给他上一课了。