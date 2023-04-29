现在我老婆也开始在我回家的时候装死

本文来自微信公众号：情报姬 （ID：paperji），作者：流年如墨

自己的对象沉迷工作醉心加班，上班忙工作，下班了还忙工作，是不是挺叫人头疼？

当然，我知道这个问题对在座的不少朋友而言或许为时过早，但换个说法大家应该就会感同身受了 —— 不知从啥时候起，群友间组织团建开黑的时候，最常见的鸽子托辞已悄然变成了“哎呀我十点才下班啊，就睡公司了，真来不了”...... 着实很让人无奈。

上上周，一款名为《如果可以回家早一点》的小游戏悄然上架了 Steam，讲的就是处于事业上升期的白领青年因为专注于工作忽视了妻子的感受，最终让妻子忍无可忍，用一种十分特殊的方式“装死”进行报复的故事。

顺便一提，这款游戏是由国产手游移植而来，此前就在 TapTap 平台有着 9.3 的高评分，登陆 Steam 后也有着 95% 的好评率。

作为一款像素风解密游戏，《如果回家早一点》的整体游戏形式并不复杂。开局，主角遇到的难题就呈现到玩家眼前 —— 每天回家，妻子都会以不同的死法出现在他的面前。

大概就是这样子。

而玩家要做的事情也很简单，就是根据进门时黑板上的主题提示以及房间内那些不同寻常的细节线索来搞明白装死的妻子是在整哪门活，再想办法满足她的要求。

大多数时候，弄清楚妻子想要啥并不难，只消在她的“尸体”附近转上两圈，基本都能得到答案。

反倒是解密过程，作为一个小体量游戏来说称得上各具特色。最初的几个关卡只需要在房间里找几个物品点击即可通关。但随着游戏的进行，解密的难度也水涨船高。玩家需要面对包含了拼图、数字记忆、物体组合、英语单词、临时反应等等要素的谜题组合，加上各类前置线索的需求、不同道具之间的组合，让游戏难度陡然上升。

当然，多数时候妻子也会贴心的在冰箱上贴好了标签，以防玩家真被她的套路搞得摸不着头脑。

而到了游戏的中后期，妻子装死的缘由、方式也愈发离奇，什么吸血鬼、埃及神像、时光机、死神等等轮番上阵，给整个游戏带上点玄幻怪谈的味道 —— 咱就下个班回家休息而已，能不能别搞这么哈人，再这样住公司了嗷。

尽管表面看来，游戏的整个故事都是妻子在跟主角胡闹玩笑，提醒主角多关照关照家庭，但直到游戏结尾，我们才能接触到她这番整蛊操作的真正缘由 —— 原来，妻子早已知道自己得了心脏病，命不久矣，才用这类装死的手段试图让主角习惯自己的死亡，以便迎来真正离别的那一天。

直到此刻，游戏名称《如果可以回家早一点》的真实含义才呈现到玩家面前：不是妻子盼望丈夫可以早些回家多陪陪家人，而是到家后看到倒地的妻子后丈夫痛恨自己没能早点回来及时将妻子送往医院。

游戏的整体氛围也因此蒙上了一层伤感。

然而，这一连串脑洞满满的装死故事，还真不全是游戏开发者一拍脑袋想象出来的，而是在现实中真有其人其事 —— 艺术来源于生活这句话可真不是骗人的。

在 2010 年 7 月 17 日的日本网站 Yahoo 知惠袋（类似于 Baidu 知道）上，网友 kkajunsky 发布了一则求助帖，讲述了一个让他困扰已久的故事：每天回家都发现妻子在装死怎么办？

在这则求助帖里头，他绘声绘色地陈述着自己的遭遇。

“当我回到家里的时候，我发现妻子倒在了地上。”

“一开始我还会吓一跳，后来由于每天都这样，于是说一句‘快点起来’就过去了。”

“于是第二天她就口吐鲜血，一周后血染衬衫。”

“到后来，她用塑料袋套在自己头上，自制鳄鱼假装被咬死。”

“现在，她保持着脑袋被弓箭贯穿着的状态做饭，她到底想我怎样？”

看得出来，这位网友确实满脸懵逼，不知是自己惹到了妻子还是如何，只好上雅虎来征求一下大家的意见。然而出乎他预料的是，这条提问在发布后的很短时间内就收到了近千条的回答与大量的站内外转发。而在这些回答之中，绝大多数人都表示很羡慕有这样一位爱着自己的妻子 —— 可把 kkajunsky 弄不明白了。

在帖子下的“最佳答案”里，答主为 kkajunsky 简单分析了他的境况。

“您的妻子实在是太可爱了，是想为劳累了一天的你给上一点治愈吧。”

“我想她若是看到你笑了一下应该会很开心的吧。”

“她也是想给你带来新鲜的生活啊，她真是个很棒的人。”

而还没等 kkajunsky 理清情况，让他更意外的事情就已接踵而至 —— 没过几天，日本相当有名的作曲人ほぼ日 P 找上了门来，希望以此贴为素材创作一首 V 家歌曲，还给它配上了 MV。之后的二创更是数不胜数。

不只是歌曲，后来漫画家 ichida 还以此创作了同名漫画，连载了 5 年时间，颇受粉丝喜爱。

到了 2018 年，这个故事还被改编成了真人喜剧电影，引起了不小的关注 —— 作为一个求助帖来说，它实在是不虚世上此行了。

然而题主 kkajunsky 本人在这一系列衍生事件期间，一直保持着一种“咋回事呢咱就问个问题”的懵逼表情......

当然，这个问题以及围绕它衍生出来的文娱作品能一路走红肯定不是没有道理的。除开这位妻子的装死操作非常可爱的原因外，它所表达出来的一系列诉求 —— 希望家人能更开心，希望家人间能有更多时间相互陪伴等等，很容易就能在打工人群体中引起共鸣。

就我自己的感受而言，哪怕还没有亲自踏上社畜道路，在看到平日里一起嘻哈的朋友因为工作逐渐减少了联络后，也不免会心生落寞。

就是说啊，正如《如果可以早点回家》所传达的那样，趁着我们还有时间有精力，多珍惜一下和家人朋友相处的时候。说不定突然哪天，快乐时光就不再了呢......