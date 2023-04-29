明明为格斗游戏而生的飞行道具，却被过关游戏发扬光大了

“Projectile”，当年一直没搞明白，为什么这个词传入国内之后叫“飞行道具”。

Projectile 直译的意思，就是：抛射，其中包括武器发射、投射物、投射的炮弹和枪弹、发射物、导弹。

很明显，飞行道具就是通过“Projectile”这个词直译出来的，在大多数游戏英文说明书中都有记载。但这种称呼似乎不符合“波动拳”在我们心目中的形象啊！

其实最初的“飞行道具”真的是道具，在《功夫小子》中首次出现，但只有几位女性角色能释放，道具分别是：“扇子功”、“手里剑和苦无”、“火球术”。

另外，在游戏的奖励关卡中，锅碗瓢盆全都成为飞行道具。

Projectile 这个术语，也是在这款游戏中奠定基础的。

《街头霸王 1》时期虽然已经有“Hadoken”的这个官方的名字，但出招的时候没有语音，因此国外玩家都称呼为：Fireball。到了《街头霸王 2》时期，包括达尔西姆、隆、肯、沙加特、古烈释放的波，全都叫“Fireball”。

字面意思虽然是“火球”，但当时的理解则是“飞行道具”。在游戏传到我们这边之后，玩家们将飞行道具称之为：“冲击波”、“波动拳”、“发波”、“气功”、“发气”、“发镖”。

多年后，当我们和来自大江南北的游戏玩家交流时，只要一说“波”、“波动”大家都能心领神会，但要是你提到飞行道具，则多多少少感到有些陌生。

飞行道具是为格斗游戏而生的！

自从《街头霸王 2》火爆之后，其他游戏都开始了漫长的效仿借鉴之路。当我们上手一款新游戏时，都会看看主角有没有波动和升龙，搓招输入 ↓↘→+ 拳和 →↓↘+ 拳，只要能出招式，那上手的门槛就比较低，游戏也必定大火。

飞行道具最初在格斗游戏中仅仅是作为牵制用的技能，“波升流”在很长一段时间内都是主流的玩法。娴熟的“跳波”是每一位玩家必须掌握的技巧。

随着格斗游戏操作技术的提升，飞行道具拥有了更加重要的战术价值，并且在不同的游戏中发挥着不同的作用。

飞行道具不仅仅出现在格斗游戏，在清版过关游戏中也有很高的地位。

和格斗游戏不同，“波动”在过关游戏中并没有“平衡”一说，大反派使用往往可以打出超高伤害，而玩家一方使用往往都是娱乐效果，伤害一般般。

不过在过关游戏中只要能“放波”的人，都能拥有超高的人气。

1.反派释放“波动”威力极大

在过关类的游戏中，BOSS 的“波动”总能震慑玩家。

过关游戏中最初出现的“飞行道具”是什么游戏中呢？应该就是《双截龙 2》

两位主角并不会，反而是 BOSS 复制人会。当时看到这一招我们还以为主角也能打出来，后来才发现原来是 BOSS 的专属技能。

飞行道具在反派手中，无论是杂兵还是 BOSS，释放出来的威力都是比较大的，甚至还能起到震慑的作用。导致我们在很长一段时间内都不敢掉以轻心，随时做好预判，以免被他们偷袭了。

《惩罚者》女忍的刀光，杀伤力强且不分敌我。

《铁钩船长》四关 BOSS 的火球比较恐怖，只要挨一下一小半的血量就没有了。

《圆桌骑士》好几位 BOSS 都会释放飞行道具。

二关 BOSS 骑马之后几乎天下无敌，忍者和加里波第能够释放全屏攻击的火焰，而其中最夸张的则是村正的火焰弹，不但可以攻击全屏，持续时间还很长，站得近一点还需要挡两次。

2.主角的波动只能作为娱乐

过关类游戏中，也有不少主角是可以释放类似“波动”的技能。

不知道当年你第一次玩《SD 快打旋风》时，看到科迪释放出来的“月光波”是不是被震撼到了。随着级别的提升，杀伤力还会越来越大。稍微有点遗憾的是，部分杂兵居然可以防御。

这一招基本上奠定了飞行道具在过关游戏中的地位。《快打旋风》的人物到了《街头霸王》这边之后，都能释放各种飞行道具。

在街机游戏中将飞行道具发挥到极致的游戏自然就是《电神魔傀》，每个人物都拥有那么好几招“飞行道具”。除了普通技能可以释放，还有组合技能、隐藏必杀技。

不过大多街机游戏中的飞行道具，都仅仅是娱乐工具而已，威力小而且不怎么实用。

在《变身忍者》中除了 BOSS 外，有两个人物可以释放“月光斩”。分别是女主布鲁雷特和剑客。两人打出来的威力都是一样的，只能打一丝血。

不过剑客有一个优势，那就是近距离释放，可以打出伤害叠加效果。

布鲁雷特的“月光斩”虽然威力不行，但却能一直释放，而且我们在防御状态是不会掉血的。只要时间够，可以将任何 BOSS 活活磨死。

在《西游释厄传》中，几乎所有的 BOSS 都会释放飞行道具吧！金角大王用葫芦收人、银角大王放霹雳、红孩儿放火圈、虎力大仙放声波、海胆王放刺、金鱼精放雷霆战锤、蜘蛛精放闪电、蜘蛛王放蜘蛛网...... 其中最最恐怖的则是牛神的“双风贯耳”，这些技能我们只要被击中就会损失惨重。

几位主角也能释放飞行道具，但效果就稍微有点微不足道了，而且这个技能必须在自己身上有专属元素的时候才能释放。如下图：龙马必须有“木”

《顶尖猎人》被认为是最像格斗游戏的闯关游戏。因为两位主角会百裂拳和百裂脚、波动拳、升龙拳，以及各种来自 SNK 经典人物的招式。

技能会随着主角的“星级别”变化而提升威力。游戏上限的“星级别”是五星，除非是两个人玩，要不然很难达到这种级别。

“五星波动拳”的效果，就算是 BOSS 出现也只能跪着唱征服。

我们熟悉的格斗游戏都是平面战斗，无法上下移动，导致波动过来之后只能选择跳跃或者防御，而这个问题在过关类游戏中就不存在了，稍微留点心就能躲过去。

飞行道具在过关游戏中同样拥有一定的地位，面对那些无法近身的 BOSS，我们可以使用波动来磨死，同时兼备了娱乐性和实用性。

如今还对街机有兴趣的人，都是当年的情怀玩家，以后也不会再有人加入了。

经历了多年的沧桑之后，我们的心态都变了。

曾经玩得好的那些小伙伴，已经好多年没有联络。

本文来自微信公众号：街机情怀 （ID：JJQH66），作者：我们的街机时代