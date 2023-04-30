网络电影《奇门遁甲 2》开播，8 小时票房分账 247 万

IT之家 4 月 30 日消息，《奇门遁甲 2》于 4 月 29 日在爱奇艺优酷腾讯三平台上线，首播 8 小时票房分账 247 万。

《奇门遁甲 2》由奇树有鱼、项氏兄弟电影、精鹰传媒出品，项秋良、项河生联合监制、执导，张晓晨、刘雅瑟领衔主演，刘晓庆特别出演，于 2021 年 9 月 29 日在横店开机。

前作《奇门遁甲》于 2017 年 12 月 14 日在中国内地上映，由徐克监制，袁和平执导，大鹏、倪妮、李治廷、周冬雨、伍佰、柳岩主演。

IT之家附剧情简介：

这看似太平盛世的烟火人间，其实并非只有人类存在。一直以来，世间的小妖小仙都化作人形生活在我们身边，之中有与人为善者，自然也有作恶多端者，而维持这一切秩序和平的人，便是隐匿江湖的秘密组织，雾隐门。恶妖天邪企图利用太岁铲除雾隐门建造妖国，却不料太岁意外附到了吴因身上。自此，吴因由一名地痞流氓变成了依靠太岁力量施展绝技的高人，但行为举止也常会被太岁左右。

与此同时，雾隐门弟子风小小为寻太岁踪迹找到了吴因，试图阻止天邪为祸世间的计划。最终，吴因决定利用自身的力量操控太岁，以阻止天邪的邪恶计划，拯救万千百姓。就在他与风小小联手击败天邪的同时，一个在风小小心中隐藏了多年的秘密，终于浮出水面……