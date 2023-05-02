安森美半导体财报引动芯片股热潮，英伟达美股周一创下 13 个月来新高

IT之家 5 月 2 日消息，周一，芯片制造商安森美半导体 (ON Semiconductor) 美股收盘上涨 7%，此前该公司公布的季度业绩指引超出了华尔街的预期，带动其他芯片股上涨，而英伟达更是来到了 13 个月来的最高水平。

截至IT之家发稿，英伟达美股报价 289.10 美元每股，市值达到了 7140.77 亿美元。

现阶段，全球投资者都在努力寻找芯片行业触底的迹象，而安森美半导体公布的季度业绩和财测则好于分析师预期，因此引动了行业上涨。尽管这家汽车和工业芯片供应商表示，由于宏观经济的不确定性，该公司对前景持 "谨慎立场"。

安森美半导体公布的季度营收指引中值为 19.75 亿美元至 20.75 亿美元，较上年同期下降 3%，但超过了分析师预期的下降 7%，从而提振了其他芯片制造商的股价。

今日，费城半导体指数上涨 0.7%，优于纳斯达克指数 0.1% 的涨幅。全球市值最高的芯片制造商英伟达股价上涨 3.5%，达到 2022 年 3 月以来的最高点。此外，莱迪思半导体 (LSCC.O) 股价上涨 1.8%，高于市场对其季度报告的预期。

投资者将关注更多有关芯片行业健康状况的数据，本周将有更多公司公布财报，包括 AMD（周二）、Qorvo 和高通（周三）和 Cirrus Logic（周四）。