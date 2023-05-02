JioDrive VR 设备发布：100 英寸虚拟屏幕看板球比赛

IT之家 5 月 2 日消息，Reliance Jio 在印度推出了一款基于智能手机的虚拟现实（VR）设备 JioDrive，该设备类似于几年前的 Google Cardboard 和几款基于智能手机的 VR 产品。官方称，JioDrive 可增强 JioCinema 应用程序上正在进行的 TATA IPL 2023 观看体验。

今年 TATA IPL（印度板球超级联赛） 在 JioCinema 应用程序上进行流媒体播放，用户可以从不同角度观看比赛，包括鸟瞰图、固定 / 运动摄像机视图等，OTT 平台还提供 4K 分辨率观看。Reliance 官方宣称 JioDrive VR 设备将为用户在家中提供体育场般的体验；如果 VR 与兼容设备配对，观众可以获得仿佛在 100 英寸虚拟屏幕上观看 IPL 的体验。

JioDrive VR 设备与显示屏尺寸在 4.7 至 6.7 英寸之间的智能手机兼容，这些设备还必须配备陀螺仪和加速度计，并运行 Android 9 和 iOS 15 或更高版本软件。Reliance 还推出了一款用于其他 VR 体验（如游戏、娱乐、学习）的 JioImmerse 应用，用户需要有 4G、5G 或 JioFiber 连接才能访问它。

JioDrive VR 设备配有透气面垫，可延长使用时间并提供舒适使用体验；还有三向可调节肩带；该设备在右下角有按钮，支持在 VR 中导航和交互，调整轮可以微调镜头并调整焦点以获得更清晰的图像。

JioDrive VR 设备售价 1299 印度卢比（IT之家备注：当前约 110 元人民币），支持黑色，并提供 3 个月的保修期。