春天的一抹“绿”怎么拍？7 个小技巧拿下

春天除了拍花卉

盎然的绿意也很让人心动呀~

今天，邀请你一起沉浸在绿色的清爽里！

日常拍摄

我们如何拍出不单调且有意境的绿植照片？

下面七个小技巧速速码下！

ONE.统一的节奏秩序

拍绿植的过程中，常会遇到杂乱的场景。

这时候就需要我们寻找合适的角度和有规律的线条，从杂乱无章中找出秩序。

比如近距离拍摄绿叶，找叶子局部相似的形态元素，这样画面就有了重复的韵律感。

© 沃伦

TWO.填充构图拍纹理

要想拍出清晰可见的叶子纹理和脉络，则要让光线从摄影主体的背后照过来，即在逆光下进行拍摄。

这样叶子的细节纹理才能更加清晰，画面更为通透。

© 纪拓

每一片绿叶都有着独特的纹路，大部分纹理都会向一个方向延伸。拍摄时，我们可以先观察纹理的走向，根据纹理来调整画面构图。

建议大家尽量采用填充构图让“绿叶纹理”霸屏，这样画面看起来更加紧凑高级，观者视线不受干扰，注意力更加集中。

© 迟木 VV

THREE.超广角

超广角有着近大远小的视觉效果，可以获得更为夸张的透视效果。

比如我们寻找有韵律的线条，使用超广角低角度仰拍，小草、树木显得更高大有张力，拍出树木从四周向中间汇聚环绕的效果。

FOUR.微距

绿色植被上时常活跃着各种小昆虫，像蝴蝶、瓢虫、蜻蜓等等，我们可以利用微距镜头，定格下大自然中的小精灵。

© 沃伦

© 梁展珍

通常我们用手机自带的微距功能，或外置手机微距镜头进行拍摄，拍摄时根据镜头焦距，控制好与主体的距离，离得太近或太远都可能导致画面失焦。

拍摄时可以长按快门启动连拍模式，更容易抓拍到具有动感的画面。

© 茶缘

碰巧遇上叶子上有水珠（拍摄时也可以携带喷壶，为叶子制造水珠），我们以绿叶作为背景，画面干净简洁，利用明暗反差衬托出水珠晶莹剔透的感觉。

© 张艳芹

虚化的背景，使画面增添了几分诗意。

© 林峻泓

FIVE.寻找兴趣点

看腻了满屏的“绿”，我们可以找寻色彩突出的物体作为画面跳跃的兴趣点，形成视觉上的冲突感。

采用中心构图，照片的主题清晰明了。

对焦点点在小黄花、红气球上，拍出“万绿丛中一点红”的效果，呈现出趣味的撞色画面~

© 阿蒙

© 崔健

SIX.画中画

想要拍出新鲜感，不妨试试用手机拍摄“画中画”的创意玩法。

© 阿蒙

注意将画面中手机照片比例设置为全屏模式，画面更加美观。

手机为实，背景为虚的趣味景观，让观者的视线聚焦在手机中，同时也丰富了画面的层次感。

©guidelline

SEVEN.丝绢流水制造动态模糊

「丝绢流水」是华为手机中超级实用的拍照功能，用这个功能拍摄流水，可以拍出丝滑梦幻的效果。

我们打开华为相机，点击「更多」里面的「流光快门」，选择「丝绢流水」模式就可以拍拍拍啦。

除了拍流水，这个功能也同样适用于拍摄风中摇曳的绿植~ 可以拍出植物摇摆的动感和柔美的感觉，是不是比单纯拍摄画面更有趣呢？

© 陆连宇

© 沃伦

以上就是本期拍绿植的小技巧啦~ 趁着五一假期，拍出属于你的春日氛围吧！

本文来自微信公众号：玩转手机摄影 （ID：wzsjsy），作者：大叔助理