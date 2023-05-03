Indiedroid Nova 单板计算机发布：搭载瑞芯微 RK3588S 芯片，类似树莓派 4

IT之家 5 月 3 日消息，Indiedroid Nova 是一款新发布的单板计算机，看起来很像 Raspberry Pi 4 （树莓派 4），但具有更高性能的处理器、一组略有不同的端口，还有更高的售价。

Indiedroid Nova 单板计算机售价 145 美元（IT之家备注：当前约 1003 元人民币）起，包括全身散热器、风扇和 eMMC 存储套装。

Indiedroid Nova 单板计算机搭载了瑞芯微 RK3588S 芯片，该处理器具有四个 ARM Cortex-A76 CPU 内核、四个 Cortex-A55 内核、ARM Mali-G610 图形、支持解码高达 8K / 60fps 的视频处理单元和一个神经处理单元，高达 6TOPs 的 AI 性能。

入门级型号将配备 4GB 的 LPDDR4x 内存和 32GB 的 eMMC 5.1 存储，但制造商还支持低至 1GB 的内存和 8GB 存储，以及高达 32GB 的 LPDDR5x 内存和 128GB 的 eMMC 存储。

端口和连接器包括：

1 个 micro HDMI 2.1

1 个 USB Type-C（带 DisplayPort 交替模式）

2 个 USB 3.0 Type-A

2 个 USB 2.0 Type-A

1 个千兆以太网

1 个 microSD 卡槽

1 个 3.5 毫米音频

40-pin Raspberry Pi 兼容 GPIO 连接器

MIPI-CSI 相机连接器

MIPI-DSI 显示器连接器

该设备还有 BL-M88821 WiFi 5 和蓝牙 5.0 模块，并支持连接到计算机 USB-C 端口的 5V / 3A 电源。

Indiedroid Nova 机身尺寸为 85mm x 56mm，与 Raspberry Pi 的尺寸类似，可以用作替代品，但软件生态有所差异。

Indiedroid Nova 单板计算机可运行的软件范围相当广泛，比如桌面 GNU / Linux 发行版，包括 Arch、Debian、Ubuntu、Armbian 和 Devuan，以及更多专用操作系统，如 Batocera（用于游戏机仿真）和 Kali（用于安全研究和道德黑客）。