英国监管机构再出手：对 Adobe 收购 Figma 交易展开调查

北京时间 5 月 4 日早间消息，据报道，英国竞争监管机构已开始对 Adobe 拟以 200 亿美元（IT之家备注：当前约 1382 亿元人民币）收购设计软件公司 Figma 的计划展开调查，这也标志着该机构在阻止微软收购《使命召唤》游戏开发商动视暴雪后对科技行业收购交易进行的最新审查。

英国竞争与市场管理局是首个对该交易展开正式调查的监管机构，但预计美国和欧盟相关机构也将采取类似行动。

该调查于当地时间周三启动。近 9 个月前，Adobe 宣布将收购总部位于旧金山、帮助设计师远程协作的创意工具 Figma。

调查启动当天，Adobe 表示，预计在“目前严格的监管环境”下，“收购交易将面临漫长的审查过程”，该公司正与布鲁塞尔、美国和英国的监管机构进行讨论。

Adobe 表示，公司期待“继续与美国司法部、英国竞争与市场管理局和欧盟委员会进行富有成效的讨论，商谈在他们进行审查的同时该交易将带来的对业务、市场和经济的积极影响”。

Adobe 董事长兼首席执行官 Shantanu Naraye 在宣布这笔收购交易时表示，双方的合并将是“变革性的”。近 200 亿美元的收购价格是 2021 年 Figma 最近一轮私募融资中估值的两倍，是其 2019 年估值的 10 倍。该报价对该公司的估值是其年经常性收入的 50 倍。

当时，这笔收购是对私有公司价格最高的收购，超过了 2014 年 Facebook 以 190 亿美元收购 WhatsApp 的交易。

知情人士透露，欧盟尚未正式对该交易展开调查，但据了解，监管机构担心该交易将减少市场上的一个竞争对手，导致竞争对手进入门槛提高，创新减少。

同时，知情人士表示，在美国政府考虑是否启动正式反垄断程序之际，Adobe 和 Figma 已向美国司法部提交了信息。

一周前，英国竞争与市场管理局阻止了微软以 750 亿美元（当前约 5182.5 亿元人民币）收购动视暴雪的交易，以此表明其对科技行业收购交易的强硬立场，认为这些交易对市场竞争构成威胁。

阻止收购交易的决定公布后，这两家公司以及科技行业的其他公司表示，英国竞争与市场管理局的严厉措施可能会扼杀英国的科技投资和创新。

“Adobe 的担心是，如果你决定采取反对的政策立场…… 作为政府部门，我们应该减少并购，我认为这样做的自然结果是，你会看到对初创企业的投资减少，因为目前（投资者）通过收购获得回报，而不是通过公开发行，”一位接近 Adobe 的人士说到。

预计 Adobe 将辩称，这是一个充满活力的市场，其他公司仍然可以蓬勃发展，并强调 Figma 和 Adobe 两个公司是互补的。

两位知情人士表示，该公司还将辩驳这两家公司不在同一个市场展开竞争，因为内部调查显示，只有 10% 的 Photoshop 用户同时使用 Figma。

英国竞争与市场管理局表示，将在 6 月 30 日前决定是否对该交易展开深入调查。