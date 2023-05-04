美股周三：三大股指全线下跌，AMD 跌超 9%

5 月 4 日消息，美国时间周三，美股收盘主要股指全线下跌。美联储再度升息 25 个基点，同时暗示这可能是本轮货币紧缩周期的最后一次行动。

道琼斯指数收于 33414.24 点，下跌 270.29 点，跌幅 0.80%；标准普尔 500 指数收于 4090.75 点，跌幅 0.70%；纳斯达克指数收于 12025.33 点，跌幅 0.46%。

大型科技股涨跌不一，谷歌、亚马逊和奈飞上涨，涨幅均不超过 1%；苹果、微软和 Meta 下跌，跌幅均不到 1%。

芯片龙头股多数下跌，AMD 跌幅超过 9%，该公司预计 2023 年第二季度营收将达到约 53 亿美元，不及市场预期。

新能源汽车热门股多数上涨，特斯拉上涨 0.19%，Rivian 上涨 1.03%，法拉第未来上涨 17.25%；蔚来上涨 2.55%，小鹏下跌 0.82%，理想下跌 0.74%。法拉第未来确认收到纳斯达克额外 180 天的宽限期，以满足纳斯达克最低股价要求。

中概电商龙头股中，阿里巴巴下跌 0.06%，京东上涨 1.31%，拼多多下跌 1.04%。

其它热门中概股中，BOSS 直聘上涨 2.47%，哔哩哔哩上涨 1.70%，汽车之家上涨 1.52%，携程下跌 4.66%，满帮下跌 3.14%，新东方下跌 2.23%，知乎下跌 0.95%，百度下跌 0.71%。

具体来说，美股中的主要科技股表现如下：

美股中的主要芯片股表现如下：

在美上市的热门中概股表现如下：

当地时间周三，美联储宣布，决定连续第十次上调联邦基金利率，至 5% 至 5.25% 的区间。这是美联储一年多来为抑制通胀和为经济降温所采取的最新举措。

美联储还暗示，这次 25 个基点幅度的加息，可能是当前货币紧缩周期中的最后一次加息。

美联储政策声明删除了此前暗示未来还会加息的措辞，称货币政策更紧缩的程度取决于经济状况。市场参与者认为，这一调整意味着，决策者终于打开了在 6 月会议上暂停加息的大门。

投资公司 Aptus Capital Advisors 的投资组合经理兼固定收益分析师约翰・卢克・特纳（John Luke Tyner）表示，他们声明中的变化表明，政策将在 5-5.25% 的水平上“鹰派暂停”。

然而，美联储主席杰罗姆・鲍威尔在新闻发布会上表示，“今天没有做出暂停的决定”，同时重申，将通货膨胀率降至 2% 的过程“还有很长的路要走”。他还表示，劳动力市场仍然“非常紧张”，对工人的需求强劲，美联储准备在必要时采取更多行动。