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首页 > IT资讯>人物

找工作的“敲门砖”，开发者劫持 14 个 Packagist PHP 包

2023/5/4 9:44:20 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 5 月 4 日消息，根据国外科技媒体 bleepingcomputer 报道，一位安全研究人员劫持了 14 个 Packagist 软件包，其中部分软件包已安装数亿次，而目的仅仅只是寻找一份工作。

IT之家附劫持的包名称和安装数量如下：

包名称累计安装数量
acmephp/acmephp124,860
acmephp/core419,258
acmephp/ssl531,692
doctrine/doctrine-cache-bundle73,490,057
doctrine/doctrine-module5,516,721
doctrine/doctrine-mongo-odm-module516,441
doctrine/doctrine-orm-module5,103,306
doctrine/instantiator526,809,061
growthbook/growthbook97,568
jdorn/file-system-cache32,660
jdorn/sql-formatter94,593,846
khanamiryan/qrcode-detector-decoder20,421,500
object-calisthenics/phpcs-calisthenics-rules2,196,380
tga/simhash-php (aka tgalopin/simhashphp)30,555

这位研究人员的网名为 neskafe3v1，他向该媒体宣布接管了 14 个 Packagist 软件包，其中一个的安装量超过 5 亿。

Packagist 是 PHP 包的主要注册中心，可通过依赖管理工具 Composer 安装这些包。Packagist 并不托管这些包，而是更多地充当元数据目录，聚合发布到 GitHub 的开源包。

然后，开发人员可以通过运行 composer install 命令在他们的机器上安装这些包。

研究人员向 BleepingComputer 提供了证据，证明在 5 月 1 日星期一，这些软件包的 Packagist 页面被修改为指向研究人员的（假）存储库，而不是每个软件包的合法 GitHub 存储库。

这位研究人员表示：“如你所见，我正在找工作。这些资料将成为我找到新工作的‘敲门砖’”。

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关键词：安全

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