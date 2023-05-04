找工作的“敲门砖”，开发者劫持 14 个 Packagist PHP 包

IT之家 5 月 4 日消息，根据国外科技媒体 bleepingcomputer 报道，一位安全研究人员劫持了 14 个 Packagist 软件包，其中部分软件包已安装数亿次，而目的仅仅只是寻找一份工作。
IT之家附劫持的包名称和安装数量如下：
|包名称
|累计安装数量
|acmephp/acmephp
|124,860
|acmephp/core
|419,258
|acmephp/ssl
|531,692
|doctrine/doctrine-cache-bundle
|73,490,057
|doctrine/doctrine-module
|5,516,721
|doctrine/doctrine-mongo-odm-module
|516,441
|doctrine/doctrine-orm-module
|5,103,306
|doctrine/instantiator
|526,809,061
|growthbook/growthbook
|97,568
|jdorn/file-system-cache
|32,660
|jdorn/sql-formatter
|94,593,846
|khanamiryan/qrcode-detector-decoder
|20,421,500
|object-calisthenics/phpcs-calisthenics-rules
|2,196,380
|tga/simhash-php (aka tgalopin/simhashphp)
|30,555
这位研究人员的网名为 neskafe3v1，他向该媒体宣布接管了 14 个 Packagist 软件包，其中一个的安装量超过 5 亿。
Packagist 是 PHP 包的主要注册中心，可通过依赖管理工具 Composer 安装这些包。Packagist 并不托管这些包，而是更多地充当元数据目录，聚合发布到 GitHub 的开源包。
然后，开发人员可以通过运行 composer install 命令在他们的机器上安装这些包。
研究人员向 BleepingComputer 提供了证据，证明在 5 月 1 日星期一，这些软件包的 Packagist 页面被修改为指向研究人员的（假）存储库，而不是每个软件包的合法 GitHub 存储库。
这位研究人员表示：“如你所见，我正在找工作。这些资料将成为我找到新工作的‘敲门砖’”。