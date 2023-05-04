防雷十八般武艺，你知道几种

夏季风雨肆虐，雷电动不动地乱发脾气，伤及无辜，是不是很讨厌？

那么，雷电是怎么产生的？如何减少雷电对人及通信设备的伤害？

其实，关于雷电的诞生有一个很浪漫的爱情故事哦，关于防雷我们也有 "十八般武艺"，且听文档君为您一一道来。

在宁静的大地上，住着小建、小花和小草等等原住民。

夏天来了，天气闷热，地面上的水无聊难耐，分别表示要到天空中去邂逅冷空气 MM。于是，他们化身为水蒸汽跟随地面的热空气上升，终于与女神冷空气 MM 成功会面。幸福的泪水凝结成一颗颗小水滴，随着时间的流逝，可爱的小水滴渐渐发福，终于变成了积雨云大妈。

积雨云大妈正处于更年期，激素紊乱，它的体内同时存在一种叫“正电荷”的雄性激素和一种叫“负电荷”的雌性激素。

在一种叫“静电感应”的青春荷尔蒙的催动之下，地面上的原住民纷纷被离自己最近的积雨云大妈所吸引，并产生了与之相异的激素。

他们互相爱慕，相互来电，终于他们爆发了，于是雷电宝宝诞生了！

由于雷电宝宝吸收了天地精华，为万物所蕴育，因此天生法力无边，破坏性极强。

就这样一个脾气暴躁的雷电宝宝，人类应该怎么对付它？

智慧的人类知道无法凭自身力量去抵御雷电，但是可以用智慧战胜它，于是发明了防雷的十八般武艺。

防雷第一招“擎天柱”

此招充分利用了积雨云爱吃窝边草的性格特点，将避雷针安装在高大的建筑物上空，让积雨云首选避雷针放电。而避雷针下盘早已扎根于大地，威力巨大的雷电电流被避雷针引向大地，化解于无形。

防雷第二招“乾坤大挪移”

避雷针可以抵御雷电直击，但是对于通过电力线、管道和信号线传导来的雷电却无能为力。如果传输通路上安装防雷器，那么可有效抵御此类雷电危害。先认识下这个神奇的防雷器。

那么防雷器是如何工作的呢？

无雷电时，防雷器相当于一个断开的开关，通讯设备正常工作。

雷电进入电线时，防雷器检测到电线的超高压会自动变成一个闭合的开关，此时电路短路，雷电流被引入大地，成功将雷电乾坤大挪移到大地。

防雷第三招“梯云纵”

雷电还有一个特点，当它击中建筑物时，雷电传输有梯度，这样垂直相邻层金属物上的电位差很大，危险极大。

如何才能消除这种危害呢？梯云纵 —— 等电位连接可以解决此问题，所谓梯云纵就是把各种金属物焊接在一起，从而保证等电位，这样可消除相邻金属物间极大的电压差了。

防雷第四招“万剑归宗”

无论是擎天柱还是乾坤大挪移，他们承接的巨大雷电能量一定需要找一个地方释放。天之力自当由地之力来承受，万剑归宗 —— 联合接地就是用地之洪荒之力对抗天之力。

万剑归宗就是指将通信站点的工作地（直流输出正极）、保护地和防雷地共同接入一个共同的接地系统中。这样，当强大的雷电流注入大地时，大地的电位随即升高，由于所有地线连接在一起，设备的地电位也跟随大地一起升高，各中地线间就不会有电位差，因此就不会损坏设备。

防雷第五招“金钟罩”

据说雷电还能产生电磁脉冲，也可损坏电子设备，这可怎么防呢？别着急，我们还有金钟罩 —— 屏蔽。

所谓金钟罩，就是通过导体将被保护对象包围起来，将雷电的电磁脉冲入侵通道就全部被截断了，这样就可以万雷不侵啦！是不是很酷！

防雷第六招“凌波微步”

以上招式虽好，但是万一一不小心还是被击中了咋办？三十六计走为上，我们可以躲啊。在雷雨来临时，关掉设备，拔掉一切电源插头，将天线的馈线接到接地装置上。就可以保证通信设备的绝对安全了。

天气预报说明天要打雷，我先去欧洲十日游，避避风头。

什么？防雷的十八般武艺还没讲完？还有十二般武艺等你来补充哦！请直接回复参与讨论吧。

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