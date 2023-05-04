中国科技企业首次：百度以第一完成单位登顶《Nature》正刊，用 AI 算法研发 mRNA 疫苗

IT之家 5 月 4 日消息，国际顶级学术期刊《Nature》正刊于 5 月 2 日发表了百度与合作单位在生物计算领域的突破性成果 ——《Algorithm for Optimized mRNA Design Improves Stability and Immunogenicity》，提出 mRNA 序列优化算法 LinearDesign。

百度官方表示，这是中国科技企业首次以第一完成单位的身份在《Nature》杂志发表论文，这也是 AI 应用于 mRNA 领域的首篇 CNS 主刊论文。

据介绍，mRNA 疫苗被公认为是遏制 COVID-19 的可行工具，但 mRNA 疫苗和药物仍面临一些挑战。其中如何高效设计出稳定、成药性更好的 mRNA 序列，是 mRNA 疗法研究领域的难点之一。百度运用自然语言处理中网格解析（Lattice Parsing）技术，对 mRNA 疫苗序列进行优化，提升疫苗稳定性和有效性。LinearDesign 算法将序列设计的海量计算简化为自然语言处理中的经典问题，能在短短 11 分钟之内找到最稳定的候选序列。

论文称，实验数据证明，LinearDesign 算法设计序列将有助于生物医药公司快速研发更有效的 mRNA 疫苗，缩短研发周期，降低研发成本。

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