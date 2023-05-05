网约车 Lyft 第一季度营收 10 亿美元同比增长 14%，净亏损 1.876 亿美元同比收窄

北京时间 5 月 5 日早间消息，美国网约车公司 Lyft 今日公布了该公司的 2023 财年第一季度财报。报告显示，Lyft 第一季度营收为 10 亿美元，与去年同期的 8.756 亿美元相比增长 14%，但与上一季度的 11.750 亿美元相比则有所下降；净亏损为 1.876 亿美元，与去年同期的净亏损 1.969 亿美元相比有所收窄，与上一季度的净亏损 5.881 亿美元相比也有所收窄；不按照美国通用会计准则的调整后净利润为 2700 万美元，相比之下去年同期的调整后净利润为 2460 亿美元，上一季度的调整后净亏损为 2.708 亿美元。

Lyft 第一季度业绩好于华尔街分析师预期，但对第二季度营收和调整后 EBITDA 作出的展望均未能达到预期，从而导致其盘后股价暴跌近 15%。

业绩概要：

在截至 3 月 31 日的这一财季，Lyft 的净亏损为 1.876 亿美元，与去年同期的净亏损 1.969 亿美元相比有所收窄，与上一季度的净亏损 5.881 亿美元相比也有所收窄；每股摊薄亏损为 0.50 美元，相比之下去年同期的每股摊薄亏损为 0.57 美元。Lyft 第一季度净亏损中包含了 1.866 亿美元的股权奖励支出及相关所得税支出。

不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），Lyft 第一季度调整后净利润为 2700 万美元，相比之下去年同期的调整后净利润为 2460 亿美元，上一季度的调整后净亏损为 2.708 亿美元。

Lyft 第一季度调整后 EBITDA（即未计入利息、税项、折旧及摊销的净利润）为 2270 万美元，与去年同期的 5480 万美元相比有所下降，但与上一季度的-2.483 亿美元相比大幅上升，超出该公司此前预期的 500 万美元至 1500 万美元区间的上限，同时也超出华尔街分析师此前预期。Lyft 第一季度调整后 EBITDA 利润率为 2.3%，相比之下去年同期为 6.3%，上一季度为-21.1%。

据金融市场数据信息及基础设施提供商 Refinitiv 提供的数据显示，分析师此前平均预期 Lyft 第一季度调整后 EBITDA 利润将达 1200 万美元。

Lyft 第一季度营收为 10 亿美元，与去年同期的 8.756 亿美元相比增长 14%，但与上一季度的 11.750 亿美元相比则有所下降，这一业绩也超出分析师预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，32 分析师此前平均预期 Lyft 第一季度营收将达 9.8142 亿美元。

Lyft 第一季度总成本和支出为 12.17 亿美元，相比之下去年同期为 10.75 亿美元。其中，营收成本为 5.49 亿美元，相比之下去年同期为 4.40 亿美元；运营和支持支出为 9890 万美元，相比之下去年同期为 9860 万美元；研发支出为 1.97 亿美元，相比之下去年同期为 1.93 亿美元；销售和营销支出为 1.16 亿美元，相比之下去年同期为 1.26 亿美元；总务和行政支出为 2.57 亿美元，相比之下去年同期为 2.17 亿美元。

Lyft 第一季度运营亏损为 2.17 亿美元，相比之下去年同期的运营亏损为 1.99 亿美元。

Lyft 第一季度“贡献”（Contribution）为 4.651 亿美元，与去年同期的 5.025 亿美元相比有所下降，但与上一季度的 4.147 亿美元相比则有所增长；“贡献率”（Contribution Margin）为 46.5%，与去年同期的 57.4% 相比有所下降，与上一季度的 35.3% 相比则有所上升。

截至 2023 年第一季度末，Lyft 持有的现金和现金等价物以及非限制现金和现金等价物总额为 7.39 亿美元，相比之下截至 2022 财年第一季度末为 2.83 亿美元。

运营指标：

Lyft 第一季度活跃乘客人数为 1955.2 万人次，与去年同期的 1780.4 万人次相比增长 9.8%。

Lyft 第一季度每活跃乘客收入为 51.17 美元，与去年同期的 49.18 美元相比增长 4.0%。

业绩展望：

Lyft 预计，2023 财年第二季度该公司的营收将达 10 亿美元到 10.2 亿美元之间，这一业绩展望未能达到分析师预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，30 名分析师此前平均预期 Lyft 第二季度营收将达 10.8 亿美元。

另外，Lyft 还预计 2023 财年第二季度该公司的调整后 EBITDA 将达 2000 万美元到 3000 万美元之间，调整后 EBITDA 利润率将达 2% 到 3% 之间，这一业绩展望也未能达到分析师预期。据金融市场数据信息及基础设施提供商 Refinitiv 提供的数据显示，分析师平均预期 Lyft 第二季度调整后 EBITDA 利润将达 4930 万美元。

股价反应：

当日，Lyft 股价在纳斯达克常规交易中下跌 0.20 美元，报收于 10.69 美元，跌幅为 1.84%。在随后截至美国东部时间 4 日下午 5 点 42 分（北京时间 5 日凌晨 5 点 42 分）的盘后交易中，Lyft 股价再度下跌 1.60 美元，至 9.09 美元，跌幅为 14.97%。过去 52 周，Lyft 的最高价为 22.82 美元，最低价为 8.19 美元。