餐饮外卖 DoorDash 第一季度营收 20.35 亿美元同比增长 40%，净亏损 1.61 亿美元同比收窄

北京时间 5 月 5 日早间消息，美国餐饮外卖公司 DoorDash 今日公布了该公司的 2023 财年第一季度财报。报告显示，DoorDash 第一季度营收为 20.35 亿美元，与上年同期的 14.56 亿美元相比增长 40%；归属于公司普通股股东的净亏损为 1.61 亿美元，相比之下上年同期归属于公司普通股股东的净亏损为 1.67 亿美元，同比有所收窄；归属于公司普通股股东的每股摊薄亏损为 0.41 美元，相比之下上年同期归属于公司普通股股东的每股摊薄亏损为 0.48 美元。

DoorDash 第一季度营收超出华尔街分析师此前预期，且归属于公司普通股股东的每股摊薄亏损同比收窄，并优于分析师此前预期，从而推动其盘后股价上涨逾 3%。

第一季度业绩概要：

在截至 2023 年 3 月 31 日的这一财季，DoorDash 的营收为 20.35 亿美元，与上年同期的 14.56 亿美元相比增长 40%，这一业绩超出分析师预期；净营收利润率（定义为营收在 Marketplace 应用总订单价值中所占比例）为 12.8%，相比之下上年同期为 11.8%。据雅虎财经频道提供的数据显示，27 名分析师此前平均预期 DoorDash 第一季度营收将达 19.3 亿美元。

DoorDash 第一季度归属于公司普通股股东的净亏损为 1.61 亿美元，相比之下上年同期归属于公司普通股股东的净亏损为 1.67 亿美元，同比有所收窄；归属于公司普通股股东的每股摊薄亏损为 0.41 美元，相比之下上年同期归属于公司普通股股东的每股摊薄亏损为 0.48 美元，这一业绩也优于分析师预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，20 名分析师此前平均预期 DoorDash 第一季度每股亏损将达 0.58 美元。

DoorDash 第一季度总订单数量达 5.12 亿，与去年同期的 4.04 亿相比增长 27%。

DoorDash 旗下 Marketplace 应用第一季度的总订单价值（GOV）为 159.13 亿美元，与去年同期的 123.53 亿美元相比增长 29%。

DoorDash 第一季度毛利润为 9.21 亿美元，相比之下上年同期为 6.62 亿美元。DoorDash 第一季度毛利润在 Marketplace 应用总订单价值中所占比例为 5.8%，相比之下上年同期为 5.4%。

DoorDash 第一季度“贡献利润”（Contribution Profit）为 5.33 亿美元，在 Marketplace 应用总订单价值中所占比例为 3.3%，相比之下上年同期的“贡献利润”为 3.19 亿美元，在 Marketplace 应用总订单价值中所占比例为 2.6%。

DoorDash 第一季度调整后 EBITDA（即未计入利息、税项、折旧及摊销的净利润）为 2.04 亿美元，在 Marketplace 应用总订单价值中所占比例为 1.3%，相比之下上年同期的调整后 EBITDA 为 5400 万美元，在 Marketplace 应用总订单价值中所占比例为 0.4%。

DoorDash 第一季度总成本和支出为 22.06 亿美元，相比之下上年同期为 16.29 亿美元。其中，DoorDash 第一季度营收成本为 10.69 亿美元，相比之下上年同期为 7.63 亿美元；销售和营销支出为 4.96 亿美元，相比之下上年同期为 4.14 亿美元；研发支出为 2.31 亿美元，相比之下上年同期为 1.48 亿美元；总务和行政支出为 2.85 亿美元，相比之下上年同期为 2.45 亿美元；折旧和摊销支出为 1.23 亿美元，相比之下上年同期为 5900 万美元；重组支出为 200 万美元，相比之下上年同期并无此项支出。

DoorDash 第一季度运营亏损为 1.71 亿美元，相比之下上年同期的运营亏损为 1.73 亿美元。

DoorDash 第一季度的运营现金流为 3.97 亿美元，相比之下上年同期为-2000 万美元。DoorDash 第一季度的自由现金流为 3.16 亿美元。在过去 12 个月时间里，该公司的运营现金流为 7.84 亿美元，自由现金流为 4.28 亿美元。

截至 2023 财年第一季度末，DoorDash 持有的现金和现金等价物以及限制性现金总额为 21.86 亿美元，相比之下截至 2022 财年第一季度末为 22.46 亿美元。

业绩展望：

DoorDash 预计，2023 财年第二季度 Marketplace 应用总订单价值将达 159 亿美元到 162 亿美元之间，调整后 EBITDA 将在 1.80 亿美元到 2.30 亿美元之间。

DoorDash 还预计，2023 财年全年 Marketplace 应用总订单价值将达 630 亿美元到 645 亿美元之间，调整后 EBITDA 将在 6 亿美元到 9 亿美元之间。

股价变动：

当日，DoorDash 股价在纽约证券交易所的常规交易中上涨 0.47 美元，报收于 62.83 美元，涨幅为 0.75%。在随后截至美国东部时间 4 日晚上 6 点 13 分（北京时间 5 日早上 6 点 13 分）的盘后交易中，DoorDash 股价再度上涨 2.23 美元，至 65.06 美元，涨幅为 3.55%。过去 52 周，DoorDash 的最高价为 87.00 美元，最低价为 41.37 美元。