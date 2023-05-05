谷歌 Waymo 在美国旧金山和凤凰城扩充无人驾驶运营规模，送客已突破 1 万次

北京时间 5 月 5 日早间消息，据报道，谷歌母公司 Alphabet 旗下自动驾驶公司 Waymo 准备在旧金山和凤凰城扩大无人驾驶的士运营规模，两个地区是 Waymo 最主要的部署点。

凤凰城是亚利桑那州的州府及最大的城市。在凤凰城地区，Waymo 先是在 Scottsdale 推出无人驾驶的士服务，然后扩张至附近城市 Tempe、Chandler 和 Mesa。扩充之后 Waymo 服务覆盖该地区 180 平方英里（IT之家备注：约 466.2 平方公里）范围，按 Waymo 的说法它是全球最大的完全无人驾驶服务区。

Waymo 早就已经在旧金山提供无人驾驶的士服务，现在它准备覆盖更多社区。不过 Waymo 在旧金山还无法直接向乘客收费，需要获得批准。

Waymo 首席产品官萨斯瓦特・帕尼格拉希 (Saswat Panigrahi) 透露说，无人驾驶送客已经突破 1 万次，明年将突破 10 万。帕尼格拉希认为当前的“乘客流量”相当健康，在运营的市场 Waymo 能留下乘客使之不流失。在旧金山地区有几万人等着体验无人驾驶服务。

帕尼格拉希还说，随着运营规模的扩张，Waymo 的重点已经调整，以前关注的是积累里程，现在转向提升服务质量。一些用户会在“约会之夜”召唤 Waymo 无人驾驶汽车，因为无人驾驶汽车能保护隐私，如果是深夜出行，无人驾驶汽车更加安全。

按照帕尼格拉希的说法，Waymo 正在测试无人驾驶卡车，但他不愿意透露商用时间。