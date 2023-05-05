美股周四：三大股指全线下跌，蔚来小鹏理想汽车均上涨约 5%，AMD 涨超 6%

5 月 5 日消息，美国时间周四，美股收盘主要股指全线下跌，纳指创下今年以来最长天数连跌。市场再次担忧地区银行的安危，以及美联储决定第十次加息后经济将放缓。

道琼斯指数收于 33127.74 点，下跌 286.50 点，跌幅 0.86%，连续第四个交易下跌，且今年以来的所有涨幅被抹去；标准普尔 500 指数收于 4061.22 点，跌幅 0.72%，连续第四个交易下跌；纳斯达克指数收于 11966.40 点，跌幅 0.49%。

大型科技股涨跌不一，亚马逊、微软和奈飞上涨，涨幅均不超过 1%；苹果、谷歌和 Meta 下跌，Meta 跌幅超过 1%。苹果将于收盘后公布 2023 财年第二财季财报。

芯片龙头股多数下跌，其中高通跌幅超过 5%，该公司 2023 财年第二财季营收和利润双双同比下滑；台积电、英特尔和 AMD 上涨，AMD 涨幅超过 6%，消息称微软正资助 AMD 向 AI 芯片领域扩张。

新能源汽车热门股普遍上涨，特斯拉上涨 0.37%，Rivian 上涨 1.09%；法拉第未来上涨 27.56%，该股昨日大幅反弹逾 17%；蔚来上涨 5.50%，小鹏上涨 4.96%，理想上涨 5.06%。

中概电商龙头股中，阿里巴巴上涨 1.24%，京东上涨 3.17%，拼多多上涨 0.98%。

其他热门中概股中，BOSS 直聘上涨 4.88%，哔哩哔哩上涨 4.03%，百度上涨 3.99%，爱奇艺上涨 2.41%，满帮上涨 0.97%，携程上涨 0.09%，知乎下跌 0.96%，新东方下跌 0.75%。

具体来说，美股中的主要科技股表现如下：

美股中的主要芯片股表现如下：

在美上市的热门中概股表现如下：

上周末，美国第一共和银行突然倒闭，成了美国有史以来第二大银行倒闭案。投资管理公司 Zacks 的投资组合经理布莱恩・穆桑（Brian Mulberry）表示，在利率上升的压力下，仍可能有一家甚至几家地区性银行最终不得不“离开”。

投资顾问机构 RIA Advisors 投资组合经理迈克尔・莱博维茨（Michael Lebowitz）称，投资者还担心，美联储可能无力通过降息来缓解银行业的压力。他说：“美联储被困住了，如果这种情况发生在新冠疫情之前，如果通胀不是问题，美联储就会谈论降息、放缓量化紧缩或停止量化紧缩。但是现在，他们有一个通货膨胀问题需要处理。”

周四公布的经济数据显示，美国 4 月最后一周申请失业救济人数增加 1.3 万人，至 24.2 万人。与此同时，美国 3 月份贸易逆差收窄 9%，至 642 亿美元的近四个月低点。