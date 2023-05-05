谷歌 Pixel 7a 手机上手和拆解视频曝光

IT之家 5 月 5 日消息，YouTube 数码频道 munchy 在最新一期视频中，分享了北极蓝（Arctic Blue）谷歌 Pixel 7a 手机的开箱体验。

另外 PBKreviews 频道还分享了该机的拆解，可维修得分为 7.5 分，满分为 10 分，分数越高越容易维修。

IT之家此前报道，谷歌 Pixel 7a 将搭载一块 6.1 英寸 FHD + 分辨率 OLED 显示屏，支持 90Hz 刷新率；处理器选用 Pixel 7 和 Pixel 7 Pro 同款的 Tensor G2，辅以 LPDDR5 和 UFS 3.1；内置一枚 4400mAh 电池，支持 20W 有线快充，运行 Android 13 操作系统。

影像方面，这款手机预计将搭载 10.8MP 的自拍镜头，后置采用双摄模组设计，分别为支持 OIS 光学防抖的 64MP 的主摄和 12MP 的超广角镜头。

此外，谷歌 Pixel 7a 将有 Charcoal、Snow、Arctic Blue 以及 Coral（Google Store 渠道独家销售）四种配色可选，整体外观与 Pixel 6a 基本一致，有所不同的是这款手机的后置摄像头由一个矩形模块变成了一个带有凹槽的横条形模块。