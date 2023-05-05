寻找氛围感元素：丁达尔现象怎么拍更好看

前几天为大家推送了一篇关于摄影氛围感元素的文章：

拍照时碰到这些氛围感元素，千万不要错过

有小伙伴想知道这些氛围感元素怎么拍才能更好看，那么今天就先给大家带来几个拍摄丁达尔现象（耶稣光）的技巧：

1. 怎么寻找丁达尔现象

丁达尔现象在摄影里又被叫做“耶稣光”，是指光线在透过胶体时所呈现出的光亮的通道，在日常生活中这种现象并不是很少见。

在多云天气，有时太阳被遮挡时会从云层缝隙中透出几道光芒，这便是“耶稣光”；在雾天或者有水汽充足、灰尘比较大的环境中，也经常会有这种情况出现。

而在清晨、日落或者是雨后，这种现象也不少见，因此想要捕捉“耶稣光”，我们可以多留意这些时间点和环境。

2. 怎么拍更出彩

这里给大家这样几个思路：

（1）构图

对于自然放射性“耶稣光”，像是云层中的太阳光，我们可以采用简单的居中构图，因为它本身就代表着一种“神圣感”，居中构图可以增强画面稳定性和平衡感，突出这种“神圣感”；

在构图时，最好保证光线通道的完整性。

将放射状的“耶稣光”放在视觉兴趣点上也很合适。

对于非放射性的线条状“耶稣光”，我们的构图就可以更灵活一些，在拍摄时可以将这些光线通道看做是一条条的“线”，而在固定画面中，斜线、对角线更适合表现出线段的“长”，看起来也会显得自然，所以我们可以从这个角度去考虑。

（2）光线表现

单纯地记录这一现象没有什么难度，难的是拍出质感。

过亮过暗的“耶稣光”都缺乏质感，而光线均匀、偏柔和更能表现出一种“神圣感”，在具体光线表现上，我们回想一下之前见过的丁达尔现象，是不是当我们能隐隐约约看到光线里有许多小颗粒时，会显得其更有真实感？

所以在拍摄时我们最好不要将光线拍的过亮，我们可以对明亮的光线采用局部测光或者是点测光，让光线通道正常曝光，更好地体现质感；手机拍摄的话则可以点击明亮处然后拉低曝光。

（3）光线引导

“耶稣光”本身就是一条光线通道，更适合作为一种背景性或者是增强氛围的元素，在拍摄时最好有相关主体与之配合。

同时，它又能引导视线的作用，我们的注意力更多地会放在光线通道内和延伸的方向上。

所以我们可以利用这个特点将人像、风光、静物等主题与丁达尔现象配合，让光线通道作为画面的引导线，或者是让主体在光线通道内被打亮增强表现力。

本文来自微信公众号：玩点摄影 （ID：wakexiao），作者：AGER