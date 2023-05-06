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IT之家 2023 年 5 月招聘！

2023/5/6 11:19:15 来源：IT之家 作者：子非 责编：子非
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软媒 2023 年 5 月招聘开启，涉及多个类型的编辑岗位，敬请关注、投递、转发和推荐，谢谢大家！

“媒人”三标准

在软媒内部，我们通称“媒人”，恪守下面三个标准 ——

  • 认同“存在，创造价值”的价值观；

  • 善良、正直；

  • 卓越的高能力水准、高工作标准。

岗位需求

  • 快讯编辑（可远程办公）：IT圈优秀作者 / 投稿者优先，纯净水、高质量富矿营养水快速生产技能，8 - 15K

  • 评测编辑：独立完成手机、电脑、DIY 及家电等硬件产品测评，8 - 15K

  • 拍摄与后期：拍摄剪辑以及视频封面的制作，有较高美学素养，8 - 15K

  • 微信公众号编辑：有公众号写作及运营经验，其他自媒体平台从业经验加分，9 - 15K

  • 微博编辑：有经验，9 - 15K

  • 电商编辑：基于软媒庞大的用户体系做高体验的变现，生产优质的电商导购内容或活动，8-15K

友情提示

  • 岗位后面所附为月薪标准，入职一年以上或优秀新人至少 13 薪

  • 所有岗位均为全职（双休，内容部门轮班制），工作地点现阶段位于山东省-青岛市-市南区-动漫产业园 E 座；

  • 邮件主题请注明“姓名 + 应聘岗位 + 电话”，并务必附上必要正文文案，体现您对我们的重视和尊重；

  • 务必附上您的简历和作品，让我们更快和深入的了解您；

  • 以上岗位均须本科及以上学历，有特别优秀作品经验的除外。

期待新媒人的加入，期待与您的共事！

软媒 - 存在，创造价值。

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关键词：软媒招聘IT之家招聘

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