IT之家 2023 年 5 月招聘！

软媒 2023 年 5 月招聘开启，涉及多个类型的编辑岗位，敬请关注、投递、转发和推荐，谢谢大家！

在软媒内部，我们通称“媒人”，恪守下面三个标准 ——

电商编辑：基于软媒庞大的用户体系做高体验的变现，生产优质的电商导购内容或活动，8-15K

微信公众号编辑：有公众号写作及运营经验，其他自媒体平台从业经验加分，9 - 15K

拍摄与后期：拍摄剪辑以及视频封面的制作，有较高美学素养，8 - 15K

岗位后面所附为月薪标准，入职一年以上或优秀新人至少 13 薪；

所有岗位均为全职（双休，内容部门轮班制），工作地点现阶段位于山东省-青岛市-市南区-动漫产业园 E 座；

邮件主题请注明“姓名 + 应聘岗位 + 电话”，并务必附上必要正文文案，体现您对我们的重视和尊重；

务必附上您的简历和作品，让我们更快和深入的了解您；