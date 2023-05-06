特斯拉车主五一抢充电桩，闹出人命了

特斯拉车主抢充电桩，闹出人命了。

光天化日之下，先是发生争执，然后直接动真格开枪了。

其中一位车主中枪后不幸身亡，年仅 33 岁。

有网友看后瑟瑟发抖：

我宁愿不买电动车了。

因抢充电桩发生命案？

因为充电桩起了如此大的冲突，还是史上头一遭。

枪击案就发生在特斯拉超充桩附近，五一小长假最后一天，上午 9 点 40 左右。

两位当事人开的都是特斯拉，只不过一个是自己买的，另一个是租来的。

中枪的车主伤势很重，被送往医院结果不治身亡，年仅 33 岁。

开枪男子 38 岁，在拨打电话报警前就离开了现场，目前已被拘留。

从案发现场来看，美国科罗拉多州丹佛市的这个停车场内，特斯拉超充桩似乎都满了，桩位都处于使用中。

所以起初，警方认为这场争执是因抢充电桩而起，不过在与目击者进行交谈并进一步调查后，他们发现事情并没有这么简单。

故事背景是，两位特斯拉车主此前并不认识对方，案发时双方都持枪。

在打斗发生时，由于受害者一步一步靠近罪犯的车，最终导致了这场枪击案的发生。

值得一提的是，罪犯先是对受害者喷了防狼喷雾，之后才开枪的。整个过程一共开了两枪，但目前还不能确定这两枪是否为同一个人所开。

事件的更多细节和原因，还在进一步调查中。

对于这场疑似因充电桩发生的命案，网友们也是议论纷纷。

有人认为，如果有超充站排队系统，就不会有这样的问题。

还有网友认为，这暴露了特斯拉现阶段亟需解决的问题。

有网友更是由这起枪击案，联想到了目前广泛存在的充电补能焦虑。

国内高速充电仍旧排起长队

美国人不过五一劳动节都这样了，国内状况还好吗？

综合来看，普遍存在的问题是：车多桩少，等待时间长。

例如，有网友反映，五一假期第一天，深夜的时候，在某高速服务区内，十多辆电动车围着五六个充电桩在充电。

而且这还是在深夜。

据 Baidu 地图发布的充电站排队时长榜，五一假期首日，所有高速服务区中，排队时长并列第一的是四川雅安市雅西高速石棉服务区，与浙江台州市临海服务区，等待时间最长达到了 2.7 小时。

排名第十的是广东惠州市广河服务区，等待时间最长也有 1.2 小时。

而且更令人惊讶的是，五一假期首日零点刚过 10 分钟，就有服务区开始排队充电了。

这类现象数不胜数，以至于“五一高速充电依旧排队”这一话题，还登上了微博热搜。

有网友指出，来服务区充电的不只是纯电车，能够加油的混动车例如理想，也选择了排队充电。

这一行为也被网友喷了，争议的点在于，他们认为在排队高峰期间，理想车主应该把充电桩位置让给纯电车。

不过相比之下，蔚来高速换电的情况稍微要好一些。

五一期间，蔚来推出了高速免费换电的方案，据网友反映，五一期间换电站仍存在排队现象，但大部分站白天排队不到 5 人，比过年期间要好很多。

△ 来自 42 号车库

不过令人欣慰的是，电动车补能难这一问题，并不会长期存在。

一方面是基础设施在逐渐改善。

去年 1 月，官方印发了《关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见》，明确到 2025 年末，我国电动汽车充电保障能力将进一步提升，形成适度超前、布局均衡、智能高效的充电基础设施体系，能够满足超过 2000 万辆电动汽车充电需求。

数据显示，截至 2022 年，中国新能源汽车保有量已达到 1310 万辆。而 2022 年我国新能源汽车全年销量达到 688.7 万辆，同比增长 93.4%…… 按照这个趋势发展下去，充电桩的基础设施建设速度逐渐是可以跟上保有量的。

除了充电桩的建设，以蔚来为代表的换电补能方式，也在进一步加快基建步伐 —— 今年将新增 1000 座换电站，到今年年底累计建成超过 2300 座蔚来换电站。

另一方面是技术层面的进步。

例如各家车企纷纷推出混动车型，跑长途可以加油，短途跑市区亦可以充电，补能焦虑极大得到缓解。

电池续航也在进一步提升，宁德时代麒麟电池已经可以实现整车 1000 公里续航。固态电池、半固态电池各家也在紧锣密鼓研发之中，2025 年左右将逐渐量产上车。

此外，电动车补能体验也在实现对燃油车的追平。

大部分主机厂已经对 800V 高压平台进行了相关布局，比亚迪、吉利、长城、小鹏、零跑已经发布了 800V 高压技术的布局规划，理想、蔚来等车企也在积极筹备相关技术。

以搭载了 800V 高压平台的小鹏 G9 为例，配合 480kW 超快充桩，最快可以实现充电 5 分钟续航 200 公里，从 10% 充电至 80% 最快仅需 15 分钟。

所以假以时日，出行会越来越方便快捷，高速充电排队也终将成为历史。

你觉得呢~

参考链接：

https://www.denver7.com/news/local-news/fight-over-tesla-charging-station-leads-to-shooting-in-edgewater-police-say

https://twitter.com/bayanwang/status/1653795239948349441

本文来自微信公众号：智能车参考 （ID：AI4Auto），作者：有车有据