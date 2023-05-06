威联通推出 TS-464C2 NAS 新品：四核 N5095、四盘位

IT之家 5 月 6 日消息，威联通今日宣布推出 TS-464C 升级款 NAS TS-464C2。

据介绍，TS-464C2 外观做了全面升级，颜色升级为全黑色更具有科技感，此外硬盘槽升级为可锁式硬盘槽，可以避免硬盘被意外拔出，让数据更安全。

该机型支持扩展玩法，每台机器我们附赠 M.2 NVMe SSD 插槽散热片，预计可提升 20% 散热效率，让用户在进行高带宽数据传输或虚拟机等高性能应用时，提升散热效率，以保持整台机器的稳定运行。

IT之家整理 TS-464C2 配置信息如下：

TS-464C2 搭载英特尔赛扬 N5095 四核心四线程处理器，睿频达 2.9 GHz，内置 Intel AES-NI 加密引擎与内置 GPU 可加速影片转码，内置 2 个 2.5GbE 网络端口启用 SMB 3.0 多重通道 (自 QTS 5.1.0 起支持)，无需增加额外成本升级网卡，即可获得 5GbE 的传输性能。预留两个 M.2 2280 PCIe Gen3 插槽，可添加大容量 NVMe SSD。

TS-464C2 接口包含：1 个 USB 2.0 、 2 个 USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) 端口、2 个 2.5GbE 网口和一个 HDMI 接口。