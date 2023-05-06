威联通 2023 新品发布会定档 5 月 9 日，将推次世代 NAS

IT之家 5 月 6 日消息，威联通今日宣布将在 5 月 9 日 13:30 举行 2023 新品发布会，发布 QTS 新版本 5.1.0 系统及全新一代 NAS 产品。

威联通表示，全新一代 QTS 系统版本号 5.1.0、第十二代酷睿 NAS TVS-hx74 系列、威联通专业玩家级静音机 TS-410E、威联通桌面旗舰 TS-1655、威联通二代四盘位 TS-464C2，以及“隐藏”机型将在届时发布。

IT之家曾报道，威联通在今年三月份发布新版 QTS 5.1.0 Beta，支援 SMB Multichannel、委派管理、Hailo-8 AI 加速模组，且 AMIZ Cloud 云端中控平台可监控并管理多台 NAS。

QTS 5.1.0 新功能重点摘要：