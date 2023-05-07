领克 08 CLTC 纯电续航达 245km，三电机四驱车型 5 秒内破百

IT之家 5 月 7 日消息，领克官方公布了旗下全新中型 SUV—— 领克 08 EM-P 的动力参数以及纯电续航等信息。据易车消息，领克 08 预计最快将在 5 月开启盲订，并有望于 7 月预售，8 月底正式上市。

作为领克打造的全新中型 SUV，这款车型首发搭载魅族 Flyme Auto 车机系统，这也让以后的手机与车机的互联变得更加简单，具体细节可参见IT之家此前报道。

它采用了 Lynk E-Motive 智能电混技术的插电式混合动力系统，三电机四驱版的领克 08 采用 1.5T 电混发动机和三电机（P1+P3+P4）布局，综合功率超 400kW，最高扭矩超 900N・m，百公里加速 5 秒以内，同时还配备了 39.6kWh 三元锂电池，CLTC 工况纯电续航里程 245km，综合续航里程 1400km。

新车定位中型 SUV，基于 The Next Day 概念车展示的理念打造，拥有新样式的贯穿式头部和尾部 LED 光源，采用分体式头灯，半封闭式前脸设计。尺寸方面，新车长宽高分别为 4820/1915/1685mm，轴距为 2848mm。

据介绍，领克 08 EM-P 最高支持 85kW 直流快充，官方称从 30% 充到 80% 只需 28 分钟。此外，领克 08 搭载 3.3kW 外放电功能，满电满油情况下可提供超 200kWh 电量。

内饰方面，领克 08 配有 12.3 英寸全液晶仪表盘和 15.4 英寸 2.5K 分辨率悬浮式中控屏，搭载 Flyme Auto 车机系统，提供 92 英寸 AR-HUD 系统，可实现覆盖三车道的 AR 实景导航、ADAS 辅助信息显示等，还拥有三种内饰配色。

值得一提的是，领克 08 首搭亿咖通安托拉 1000 Pro 计算平台，NPU 总算力 16 TOPS，GPU 总算力达 1800G FLOPS。

其他方面，新车还配备了零压感副驾座椅，最大可放置到 145°，腿托向上最大可调节 68°，后部腿部空间 935mm。领克 08 配备三温区自动空调、四音区语音控制、隐藏式电动出风口、流光环绕氛围灯、1600W 功率哈曼卡顿 23 扬声器。