vivo X90s 手机通过 3C 认证：搭载天玑 9200 + 处理器，支持 120W 快充

IT之家 5 月 7 日消息，vivo 旗下一款型号为“V2241HA”的手机近日现身中国质量认证中心并通过了 3C 认证，预计为 vivo 即将发布的新机 vivo X90s。

认证信息显示，该机支持 120W 快充，并将随机附赠充电器。

除此之外，暂未从认证页面获取到更多新机相关信息。

IT之家此前援引 @数码闲聊站 消息报道，vivo X90s 预计将配备天玑 9200+ 芯片（3.35 GHz CPU ），新增支持 Wi-Fi 7，这要归功于联发科的新 SoC；保留曲面边缘和 1260p 分辨率的 6.78 英寸 OLED 屏幕，将由京东方 BOE 制造。

vivo X90

vivo X90S 手机还将配备 50MP 主摄像头，与当前的 vivo X90 相同，并将配备内部 V2 ISP 芯片，支持 120W 快充。爆料称，计划于 2023 年 11 月推出的 vivo X100 系列将转向采用天玑 9300 芯片。

除此之外，根据此前消息，这款手机还曾现身 Google Play。Google Play 显示，其将搭载一块 1260x2800 分辨率居中挖孔屏，拥有 12GB 内存，运行 Android 13 系统。