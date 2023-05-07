ChatGPT 背后的外包工人：在美时薪超 15 美元，干的都是苦力活

5 月 7 日消息 OpenAI 的聊天机器人 ChatGPT 靠外包工人的训练工作才能成就辉煌。这些工人为训练数据打标签，和机器人来回对话并纠正系统生成的答案。这些美国外包工人的时薪超过 15 美元，他们中既有为生计者，也有为了抢先一步了解人工智能发展状况的人。

以下是翻译内容：

现年 34 岁的阿列克谢・萨夫勒（Alexej Savreux）住在密苏里州堪萨斯城，他说自己这些年来做过各种各样的工作：卖过快餐三明治、当过保管员、垃圾搬运工，还曾为剧场安装过音响。现在，他成了一名人工智能训练师，不再需要从事体力劳动。

作为人工智能行业众多外包大军中的一员，萨夫勒等人一直在幕后训练人工智能系统如何分析数据，以便让人工智能最终生成各种让用户惊叹不已的文本和图像。为了提高人工智能的准确性，萨夫勒会为各种照片贴上标签，并预估应用程序接下来应该生成什么文本。

虽然他们的时薪超过 15 美元，但并没有任何福利。

在过去几年中，萨夫勒和其他外包工人花费了大量时间来训练 OpenAI 的人工智能系统，以便让 ChatGPT 能够更好地响应用户。这些工人提供了 OpenAI 等人工智能企业所需的文本、标签及其他信息，满足了企业们无休止的迫切需求。

去年 11 月份，OpenAI 发布了人工智能聊天机器人 ChatGPT，引起了生成式人工智能领域的热潮。萨夫勒说：“我们干的都是苦力活，但如果没有我们，就不会有人工智能语言系统。”

萨夫勒说：“你可以设计所有你想要的神经网络，你可以让所有你想要的研究人员参与进来，但如果没有标签，你就没有 ChatGPT。你什么都没有。”

这份工作不会给萨夫勒带来多少名声或财富，但在人工智能领域中，这是一份容易被忽视的重要工作，外包工人的劳动可能会在新技术前沿的魔力面前黯然失色。

总部位于旧金山的非营利组织人工智能伙伴关系 (Partnership on AI) 致力于推动人工智能方面的研究和教育。该组织的人工智能、劳工和经济项目负责人索南・金达尔 (Sonam Jindal) 表示：“很多人在庆祝人工智能的成就，但我们忽略了一个重要组成部分，那就是如今人工智能仍然非常依赖于大量人力。”

多年来，科技行业一直依赖于成千上万的低技能、低收入工人来支撑其庞大的计算机业务，从 20 世纪 50 年代的穿孔卡操作员到最近抱怨自己在公司是二等公民的谷歌合同工都是如此。随着各种外包平台的兴起，很多在线零工工作也更受人欢迎。

如今，蓬勃发展的人工智能行业也在上演类似的剧情。

这种外包工作通常不稳定，随时随地都可能因为需求变化而变动。从事此类工作的员工要么直接与公司签订书面合同，要么被专门从事临时工或外包业务的第三方供应商雇用。他们能获得的医疗保险等福利很少或根本不存在，这意味着科技公司的人力成本更低。此外，这些工作通常是匿名的，所有的功劳都被归功于科技公司的高管和研究人员。

人工智能伙伴关系在 2021 年的一份报告中警告称，通过添加、更新、清洗和处理来自外部数据源的数据，以改进现有数据集的“数据扩充工作”（data enrichment）的需求即将激增。该组织建议人工智能行业致力于推动公平薪酬和其他改进做法。去年，他们发布了企业自愿遵守的指导方针。

目前，谷歌旗下的人工智能公司 DeepMind 是迄今唯一一家公开承诺遵守这些准则的科技公司。

金达尔表示：“很多人已经认识到这一点很重要。现在的挑战是让公司能够真正践行。”

“这是一个由人工智能创造的新工作岗位，”她补充说。“我们有可能让这份工作成为高质量的工作，从业者因他们为实现技术进步所做的贡献而受到尊重和重视。”

最近，工作需求已经出现激增，而一些从事人工智能外包工作的工人开始要求提高待遇。据报道，上周一，肯尼亚内罗毕有 150 多名在 Facebook、TikTok 和 ChatGPT 从事人工智能工作的工人已成立工会，理由是他们认为工资低，而且工作对精神造成一定程度的伤害。Facebook 和 TikTok 没有立即回应置评请求。OpenAI 拒绝置评。。

到目前为止，美国从事人工智能外包工作的员工还没有类似动作，他们还在逐字逐句为开发人工智能系统默默做贡献。

萨夫勒是通过网上招聘广告进入这个行业的，现在在家里使用笔记本电脑工作。萨夫勒认为，人工智能领域的这种零工帮助他摆脱了无家可归的境地，毕竟每小时 15 美元的工资比堪萨斯城的最低工资要高。虽然有些人可能认为这些必要的费力工作微不足道，但萨夫勒认为这是机器学习领域必不可少的初级工作。

人工智能外包工作的招聘信息既说明行业需求激增，也反映出这项工作有时会让人筋疲力尽。临时工中介 Invisible Technologies 在招聘广告中声称，他们正在寻找“高级人工智能数据训练师”，这份工作是初级工种，每小时起薪 15 美元，但也可能“有益于人们”。招聘启事上这样写道：“你可以把这份工作看成是语言艺术老师，或者是最具影响力的技术私教。” Invisible Technologies 表示，新员工将“在世界领先人工智能研究人员制定的协议下”工作，但没有透露所服务客户的名字。

虽然目前尚未有确切数据表明有多少外包工人在为人工智能公司工作，但这种工作形式在全球范围内变得越来越普遍。今年 1 月份的报道称，OpenAI 雇用来自肯尼亚的低薪工人来标记包含各种不良内容的文本，以帮助应用程序更好地识别。

此外今年年初有报道称，OpenAI 已经还在东欧和拉丁美洲等地雇佣了大约 1000 名远程外包工人，专门为数据打标签或训练公司软件。尽管 OpenAI 首席执行官萨姆・奥尔特曼 (Sam Altman) 在推特上表示，截至今年 1 月份，OpenAI 仍然是一家小公司，大约只有 375 名员工，但这个数字并不包括外包工人，也无法完全反映公司的运营规模。OpenAI 一位发言人表示，没人可以回答有关使用人工智能外包工人的问题。

创造数据来训练人工智能模型的工作并不总是那么简单，有时也相当复杂，但足以吸引那些想在人工智能行业领域创业的人士。

22 岁的贾京・库马尔 (Jatin Kumar) 来自得克萨斯州奥斯汀，毕业于计算机科学专业，从事人工智能工作已经有一年时间。。他表示，这让他了解到生成式人工智能技术的最新发展方向。库马尔说：“这让你有机会在公众接触到这项技术之前，就开始考虑如何运用它。”此外，他还创立了一家名为 Bonsai 的科技初创公司，专门为医院开发计费软件。

作为一名人工智能会话培训师，库马尔的主要工作是与聊天机器人进行对话，提出各种问题，这是训练人工智能系统漫长过程的一部分。他说，开始时这很简单，但随着经验的积累，这些任务变得越来越复杂。“每隔 30 到 45 分钟，你就会接到一个新任务，要提出新的问题，”库马尔说，开始提示可能很简单，比如“法国的首都是哪里?”

库马尔说，他与其他约 100 名外包工人合作生成训练数据，纠正答案，并通过对答案进行反馈来微调模型。

库马尔表示，其他工作人员会处理“标记过”的对话内容。有些用户会将聊天机器人的答案反馈给公司进行审查，工作人员会阅读 ChatGPT 用户提交的对话。当有一个被标记的对话出现时，工作人员会根据所涉及的错误类型进行分类，然后用于进一步训练人工智能模型。

库马尔说：“最初，这是我在 OpenAI 帮助解决问题，学习现有技术的一种方式。”但他表示，现在他无法想象离开这个岗位了。