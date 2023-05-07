寻找氛围感元素（2）| 怎么表现波光粼粼的质感

上一期为大家带来了关于拍摄丁达尔现象的技巧，今天再来介绍另外一种氛围感元素的拍摄技巧 —— 表现水面波光粼粼的质感。

1. 相机操作

关于相机的操作我们可以重点关注光圈和快门时间这两个要点。

（1）光圈大小

光圈能够控制景深，还能让光源处产生特殊效果，我们可以在拍摄时根据个人想法进行选择：

如果想要表现一种梦幻、朦胧的效果，我们可以使用大光圈，聚焦水面的部分区域，让景深外产生虚化模糊的效果，就像光晕一样；

而如果我们将光圈调小，水面反射的光芒会呈现出放射的感觉，仿佛是在水面上洒了一把星星，也很好看。

（2）快门速度

通过提高快门速度我们能记录水面的瞬间，而如果使用慢门则可以记录下水面流动的路径，水面反射的光芒也会随之变化，能产生动感效果。

2. 拍摄角度

想要记录波光粼粼的效果，当然要面向光源，如太阳、月亮、灯光等，也就是逆光的角度。

如果光源过于强烈，在逆光角度下可能表现并不会很好，因为这时光线对比性过强，不容易控制曝光。

那么我们可以选用侧逆光的角度，或者对光源进行一定的遮挡，既不会受光线的强烈干扰，也不会错失精彩画面。

3. 拍摄时间

水面波光粼粼的效果一般是由阳光或者月光形成的，所以我们可以把握好这两种光源的最佳表现时间。

对于阳光来说，靠近中午时分水面的光会呈现出银白色的效果，而靠近清晨傍晚则会偏金黄色，由于清晨傍晚这段时间光线柔和，更符合拍摄氛围，所以我们可以选取这两段时间进行拍摄。

对于月光来说，我们尽量选取月亮接近水面的时候，也就是月亮从水面升起或降落的时候，并且月亮越大，光线条件越好。

在每个月农历十五左右，月亮会在 18:00 左右以满月的形态从东边升起，这时月光、拍摄角度就非常好，我们可以好好把握这段时间。

4. 景色配合

如果在拍摄波光粼粼的效果时能配合一些有趣、吸引人的景物，能让照片更加好看。

既然是拍摄水面，那么我们就可以多多注意与水相关的景物，如船、水鸟、水中植物等，这些景物不仅能让画面内容更加充实，还能配合波光粼粼的氛围表现出一种浪漫的感觉。

本文来自微信公众号：玩点摄影 （ID：wakexiao），作者：AGER