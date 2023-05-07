“百模大战”，国产 GPT 大全

本文来自微信公众号：SF 中文 （ID：kexuejiaodian），作者：SF

随着 ChatGPT 的爆火，国内科技公司不甘示弱，国产聊天机器人争相亮相。

文 | 刘佳玉

目前，国内许多公司都在进行聊天机器人的相关研究。一些公司的聊天机器人面世之后，功能与用户体验甚至可以媲美 ChatGPT。例如，Baidu 的“文心一言”，阿里巴巴的“通义千问”，腾讯的“混元”以及华为的“盘古”都有非常强大的功能，可以实现流畅的对话，也能理解用户的语义。同时这些聊天机器人也能帮助用户完成一些基本的工作，如写作、绘画、翻译等。但是在数据训练上仍有欠缺，创造力也有待提高。

另外，很多科技公司的聊天机器人仍处于开发阶段或内测阶段，通过发布会和官网率先公布了待上市聊天机器人的名字和功能。一些公司也开发了针对专业领域的专业型聊天机器人，如毫末智行开发的专注于导航领域的“雪湖・海若”聊天机器人，和科大讯飞开发的专注于教育领域的“星火”聊天机器人。

经过大致统计，目前主要有 22 家公司开发的大模型相对成熟，从应用方向来看，主要分为“通用型”和“专业型”。

通用型

文心一言

Baidu 旗下的“文心一言”是基于飞桨深度学习平台和文心知识增强大模型。能够与人对话互动，回答问题，协助创作，支持多语言。文心一言的不足之处是个性化和创造力存在局限性。

文心一言入口：

https://yiyan.baidu.com/welcome

通义千问

“通义千问”是阿里云推出的超大规模的语言模型，功能包括多轮对话、文案创作、逻辑推理、多语言支持。能够创作文案，续写小说，编写邮件等。通义千问的缺点是不支持多语言，只支持中文。

通义千问入口：

tongyi.aliyun.com

小冰

小冰是一套完整的、面向交互全程的人工智能交互主体基础框架，又叫小冰框架。微软小冰是微软 Bing（“必应”）搜索中国团队发布的一款智能聊天机器人，集成了微软在大数据、自然语义分析、机器学习和深度神经网络方面的技术积累，具有非常强大的机器学习能力，是全球第一个以培养情商为目标的人工智能系统。

微软聊天机器人入口：

https://cn.bing.com/

混元

腾讯的“混元”是一种生成型人工智能语言模型，尚在孕育阶段。腾讯发布会声称混元提供答案的能力与英语或中文无关。与传统的聊天机器人相比，将能够生成更逼真的自然语言文本。混元还能讲故事，写剧本。

言犀

京东的“言犀”人工智能应用平台言犀能提供多种高拟人音色，还能应客户不同需求定制丰富的录音。支持智能打断，能识别全国多地方言。言犀还是业界首个大规模商用的情感机器人，具备领先的细粒度用户情绪识别技术，可智能识别生气、失望、愤怒、焦虑等 7 种情绪，并做出针对性回复。但在忠实度、可信度、精准度方面还存在一些不足。

言犀入口：

https://yanxi.jd.com/

天工

昆仑万维和奇点智源合作自研的大语言模型“天工”可满足文案创作、知识问答、代码编程、逻辑推演、数理推算等需求。

天工入口：

http://www.kunlun.com/

紫东太初

紫东太初是中国科学院自动化研究所研发的跨模态通用人工智能平台。实现了图、文、音三种模态的统一表达，以图生音，以音生图，将开拓 AI 在视频配音、语音播报、标题摘要、海报创作等更多元场景的应用。现已开启内测 APP。

盘古

华为盘古大模型可解决传统 AI 作坊式开发模式下不能解决的 AI 规模化、产业化难题，目前该模型已经在金融、气象、工业等多个领域落地应用。盘古大模型支持预训练、实时训练、半监督学习、转移学习等技术，在低精度数值计算、视觉识别、语音识别、自然语言理解以及 AI 场景融合等多个方面都取得了实际成果。

盘古入口：

http://pangoos.com/

曹植

达观数据的大模型“曹植”可以生成贷后管理报告、投行申报文档、法律文书等各类文本，也可以与用户对话。

曹植入口：

http://www.datagrand.com/

孟子

澜舟科技的“孟子”对话大模型是一个面向对话场景的可控大语言模型，能够通过多轮的方式帮助用户完成特定场景中的多种工作任务。

孟子入口：

https://www.langboat.com/

MOSS

MOSS 是复旦大学自然语言处理实验室发布的对话式大型语言模型。MOSS 可执行对话生成、编程、事实问答等一系列任务，打通了让生成式语言模型理解人类意图并具有对话能力的全部技术路径。

MOSS 入口：

https://moss.fastnlp.top/

序列猴子

出门问问公司的“序列猴子”是一款具备多模态生成能力的大语言模型。序列猴子支持文字生成、图片生成、3D 内容生成、语音生成和语音识别等不同任务。

序列猴子入口：

https://openapi.mobvoi.com/index

专业领域型

360 智脑

360 智脑是 360 公司开发的一款人工智能产品，它利用了深度学习技术，可以帮助企业更好地理解用户需求，提升用户体验。360 智脑的五大核心能力是感知、学习、推理、决策、预测，可以帮助企业实现智能化管理，从而提高工作效率和降低成本。

360 智脑内测入口：

https://www.so.com/zt/invite.html#/

奇安信

奇安信也属 360 旗下，AI 时代的安全问题本就复杂，ChatGPT 也同样需要安全解决方案。奇安信人工智能研究院正基于 ChatGPT 相关技术和自身安全知识和数据，训练奇安信专有的类 ChatGPT 安全大模型。未来将广泛应用于安全产品开发、威胁检测等领域。

玉言 / 子曰

网易伏羲中文预训练大模型“玉言”系列在多项任务上超过人类水平。它的自然语言处理能力可应用于语言助手文本创作、新闻传媒、智能客服等多个领域。

星火

科大讯飞也计划将类 ChatGPT 与教育类产品结合。5 月 6 日发布的科大讯飞 AI 学习机，会成为该项技术率先落地的产品。模型围绕“知识问答、代码编程、数理推算、创意联想、语言翻译”等实用场景，通过文本、代码和知识学习，可实现基于自然对话方式的用户需求理解与任务执行。

虚拟人苏小妹

蓝色光标公司正在积极试用 ChatGPT 技术，自有虚拟人苏小妹已经介入了 AI 多轮对话，AI 作诗能力已经进入技术测试阶段，未来会结合 AIGC 和终端交互做更多数字化拓展。同时，公司也在做其他 ChatGPT 产品的试用和调试。

旷视

ChatGPT 背后的关键技术底座是生成式大模型，模型设计能力是旷视研究院的核心能力。随着预训练大模型技术在近几年的快速成熟，旷视研究院围绕通用图像大模型、视频理解大模型、计算摄影大模型和自动驾驶感知大模型四个方向布局。

书生

商汤科技的“书生”图文跨模态开放任务处理能力可为自动驾驶、机器人等通用场景任务提供高效精准的感知和理解能力支持。在自动驾驶和居家机器人等通用场景下，书生可辅助处理各种复杂任务。

行业精灵

云从科技的“行业精灵”将通过大量多维度的数据训练，强化人工智能对真实世界的理解能力，让机器更能够理解用户真实想法，从而产生满足客户预期的应用效果。

知海图

“知海图 AI”是基于清华 NLP 实验室和面壁智能 CPM-Bee（10B）模型的技术支撑。知乎首个基于“知海图 AI”的大模型功能“热榜摘要”已经正式上线并开启内测。该功能可以通过“知海图 AI”对知乎热榜上的问题回答进行抓取、整理和聚合，为用户呈现直观清晰的回答梗概，极大提升用户阅读体验和信息获取效率。

雪湖・海若

毫末智行发布了业内首个自动驾驶生成式大模型 DriveGPT“雪湖・海若”，以高精度路况识别为始，逐步重塑汽车智能化技术路线。