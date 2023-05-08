雅虎前 CEO 梅耶尔：后悔当年没有买下 Netflix

北京时间 5 月 8 日早间消息，据报道，雅虎前首席执行官玛丽莎・梅耶尔（Marissa Mayer）承认，如果再给她一次机会，她会弥补三大遗憾，其中之一就是收购奈飞。

梅耶尔在接受采访时重申，她在雅虎的遗憾之一，就是雇佣了错误的首席运营官恩里克・德卡斯特罗（Henrique De Castro），她在这位 COO 工作了 15 个月后解雇了他。

在梅耶尔的领导下，雅虎于 2013 年 5 月以 11 亿美元的全现金交易收购了社交博客平台 Tumblr。当时的一位消息人士透露，梅耶尔“非常投入地参与了这项交易”，多次为此事宜加班到深夜。

但在离开公司近六年后，梅耶尔对媒体表示，这可能不是最好的收购，尤其是当时该公司同时在考虑是否有可能收购 Hulu 或奈飞（Netflix）。

梅耶尔表示：“我认为奈飞当时的估值是 40 亿美元，Hulu 当时是 13 亿美元。事后看来，这两家公司中的任何一家，都会是更好的收购。”

2016 年，雅虎将 Tumblr 的价值总共减记 7.12 亿美元，雅虎称这是由于一系列因素的影响，“包括我们预计的 Tumblr 运营结果和估计的未来现金流的减少”。

然而梅耶尔表示，她最大的遗憾就是没有能够“以免税的方式拆分阿里巴巴的股份，从而分离公司的资产”。

她说道：“如果我们这样做了，就可以为股东节省 100 亿美元，或者让他们赚到这些钱，无论怎么看，我们都支付了这笔税款。”她还补充说：“这样做会让雅虎继续保持独立公司的身份，并有可能会取得更大的成功。”

Verizon 在 2017 年以 44.8 亿美元的价格收购了雅虎，并将其与 AOL 合并，这促使梅耶尔辞职。她在离职后获得了 2300 万美元的薪酬待遇。

然而仅仅 5 年之后，Verizon 就以 50 亿美元的价格将雅虎和 AOL 卖给了私募股权公司 Apollo Global Management。

在加入雅虎担任 CEO 之前，梅耶尔是谷歌的早期员工。此后，她以联合创始人的身份成立了一家名为 Sunshine 的初创企业，该公司开发了基于人工智能的应用程序，包括一个联系人管理器。