分析师：苹果 iPhone 16 Pro 采用固态按键的可能性也很低

IT之家 7 月 6 日消息，据 MacRumors 报道，香港投资公司海通国际证券的科技分析师 Jeff Pu 表示，目前 iPhone 16 Pro 和 iPhone 16 Pro Max 配备固态音量和静音按键的可能性“很低”。Pu 今天在一份研究报告中分享了这一预测，同时还提供了有关即将推出的 iPhone 15 系列的一些细节。

IT之家注意到，最初传闻 iPhone 15 Pro 机型将配备固态按键，但据报道，苹果面临“量产前未解决的技术问题”，不得不恢复使用机械按键。Pu 此前曾表示，固态按键将推迟到 iPhone 16 Pro 机型上，但他现在认为，即使是这些设备也不太可能配备固态按键。

苹果供应商 Cirrus Logic 在去年的一封股东信中暗示苹果新机将使用固态按键，但在 5 月份似乎证实该计划已取消。

固态按键在按下时不会移动，之前传言称 iPhone 内的两个额外的 Taptic Engine 将提供触觉反馈来模拟震动的感觉，类似于 iPhone 7 中引入的 Home 键和较新 MacBook 上的 Force Touch 触控板。固态按键的好处是可以减少可能损坏的移动部件，而且还有可能提高防水性。

iPhone 16 Pro 机型距离发布还有一年多的时间，因此苹果对该设备的计划仍可能发生变化。

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