苹果 TestFlight 平台现支持 visionOS 应用程序

IT之家 7 月 7 日消息，苹果今天更新了 TestFlight 应用程序，开始接纳为 visionOS Beta 设计的应用程序，这意味着开发者可以使用 TestFlight 平台，测试适用于苹果 Vision Pro 头显的应用程序。

IT之家翻译苹果更新日志部分内容如下：“TestFlight 现在支持 visionOS 应用程序进行内部和外部测试，以及在 visionOS 上测试 iOS 和 iPadOS 应用程序”。

诚然目前没有人可以使用 Apple Vision Pro 头显，但苹果表示计划在本月某个时候提供 Apple Vision Pro 开发者套件。

苹果尚未提供有关开发人员套件如何工作的详细信息，但苹果表示，他们将帮助开发人员在 Vision Pro 上将他们的创作变为现实，提供在头显上构建、迭代和测试的机会。

苹果公司表示，开发者可以通过 TestFlight 向指定的测试者发送 visionOS 应用的邀请码，测试者可以通过扫描二维码或点击链接来安装应用。

测试者可以在 TestFlight 中查看应用的详情、更新日志和反馈渠道。开发者可以通过 TestFlight 收集测试者的评分、评论和崩溃报告，以改进应用的质量和体验。

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